SANDIKLI'DA ZİNCİRLEME KAZADA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde 2 otomobil ve bir kamyonun karıştığı zincirleme kazada maddi hasar meydana geldi.
Kaza Afyonkarahisar- Antalya karayolu Sandıklı ilçesi dinar kavşağındaki ışıklarda meydana geldi. Deniz G. yönetiminde ki 06 DK 0301 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu Mustafa B. yönetimindeki 07 GJE 76 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen kamyonet de Aydan G. yönetimindeki 34 BYG 050 plakalı otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Araçların çekilmesi sonrası trafik akışı normale döndü.
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