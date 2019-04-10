Sandıklı'daki Cinayetin Zanlısı Ortaya Çıktı
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Yumruca köyünde dün işlenen cinayetin zanlısı olarak yakalanan ve suçunu itiraf eden öldürülen İsa Yüce'nin oğlu M. Yüce mahkemeye sevk edildi.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Yumruca köyünde dün işlenen cinayetin zanlısı olarak yakalanan ve suçunu itiraf eden öldürülen İsa Yüce'nin oğlu M. Yüce mahkemeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:49 Kaynak: İHA
İsa Yüce, Yumruca köyünde evinin yatak odasında tüfek ile bir el ateşle başından vurulmuş halde bulunmuştu. Jandarmanın olay sonrası başlattığı inceleme ve soruşturma sonucu gözaltına alınan maktulün oğlu M. Yüce, ifadesinde cinayeti itiraf etti. Tüfeği sakladığı yeri de gösteren şüpheli, jandarma ekipleri tarafından mahkemeye sevk edildi. - AFYONKARAHİSAR
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