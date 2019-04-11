Sandıklı'daki Cinayetin Zanlısı Ortaya Çıktı
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Sandıklı'daki cinayetin zanlısı ortaya çıktı Yumruca köyünde işlenen cinayetin zanlısı maktulün oğlu çıktıAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Yumruca köyünde dün işlenen cinayetin zanlısı olarak yakalanan ve suçunu itiraf eden öldürülen İsa Yüce'nin oğlu M. Yüce mahkemeye sevk edildi.
Sandıklı
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:11 Kaynak: İHA
'daki cinayetin zanlısı ortaya çıktı
Yumruca köyünde işlenen cinayetin zanlısı maktulün oğlu çıktı
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar
'ın Sandıklı ilçesi Yumruca köyünde dün işlenen cinayetin zanlısı olarak yakalanan ve suçunu itiraf eden öldürülen İsa Yüce'nin oğlu M. Yüce mahkemeye sevk edildi.
İsa Yüce, Yumruca köyünde evinin yatak odasında tüfek ile bir el ateşle başından vurulmuş halde bulunmuştu. Jandarmanın olay sonrası başlattığı inceleme ve soruşturma sonucu gözaltına alınan maktulün oğlu M. Yüce, ifadesinde cinayeti itiraf etti. Tüfeği sakladığı yeri de gösteren şüpheli, jandarma ekipleri tarafından mahkemeye sevk edildi.
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