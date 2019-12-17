Sandıklı'daki jeotermal serada üretilen meyve fidanları ilgi görüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sandıklı'daki jeotermal serada üretilen meyve fidanları ilgi görüyor - Son Dakika

Sandıklı'daki jeotermal serada üretilen meyve fidanları ilgi görüyor

7 saat önce

Afyonkarahisar'daki jeotermal ısıtmalı örtü altı tüplü fidan üretim merkezindeki meyve fidanları yurt içinde ve yurt dışında yoğun ilgi görüyor.

Sandıklı'daki jeotermal serada üretilen meyve fidanları ilgi görüyor, System.String[]

Afyonkarahisar'daki jeotermal ısıtmalı örtü altı tüplü fidan üretim merkezindeki meyve fidanları yurt içinde ve yurt dışında yoğun ilgi görüyor.


İşletme sorumlusu İbrahim Sarıkaynak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sandıklı'da 10 bin metrekare kapalı alanda yılda 2,5-3 milyon adet civarında fidan ürettiklerini söyledi.

Türkiye'de fidan üretimi konusunda üst seviyelerde olduklarını belirten Sarıkaynak, şöyle konuştu:

"Jeotermal serada şeftali, erik, badem, kayısı ve ceviz başta olmak üzere talebe göre fidan üretimi yapıyoruz. Yine tüplü fidan üretimi yapıyoruz. Seramız teknolojik bir seradır ve tamamen jeotermal enerjiyle ısıtılıyor. Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere tüm çiftçilere hizmet veriyoruz. Genel olarak meyve fidanı üretimi yapıyoruz. Bir yıl öncesinden siparişi alıyoruz, isteğe göre fidan üretimi yapıyoruz. Yurt dışında Azerbaycan, Kırgızistan, Rusya ve Suriye gibi birçok ülkeye fidan gönderiyoruz. Yurt içinde ise başta Mersin ve Hatay olmak üzere meyveciliğe elverişli her ilimizden sipariş alıyoruz. "

İşletme Sandıklı'da jeotermal ısıtmalı teknolojik serada, topraksız tarım yöntemiyle yaklaşık 10 yıldır hizmet veriyor.

Sandıklı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Samsung Türkiye'ye yeni cep telefonu getirmeyecek iddiası
Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti Samsung'dan "Türkiye'den çekiliyor" iddialarına yanıt: Ticari faaliyetlerimiz sürdürüyoruz Erdoğan'ın "Kapatırız" sözleri sonrası Avrupa Birliği'nden İncirlik açıklaması

Son Dakika Haberleri
22:45 Mevlana, 'Şeb-i Arus' törenleriyle anıldı - Son Dakika
22:44 Garsona saldırdılar - Son Dakika
22:44 İzmir'de Şeb-i Arus Sema Töreni düzenlendi - Son Dakika
22:44 Türkiye, Avustralya'nın şehit diplomatlar dosyasını yeniden açmasını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
22:40 TBMM Başkanı Şentop: "İyi ile kötünün, hakla batılın mücadelesi bugün de sürüyor" - Son Dakika
22:05 Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirlerin alınacak - Son Dakika
21:25 Pansiyonda kalan çok sayıda lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 22:48:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sandıklı'daki jeotermal serada üretilen meyve fidanları ilgi görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]