Sandıklı'daki jeotermal serada üretilen meyve fidanları ilgi görüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sandıklı'daki jeotermal serada üretilen meyve fidanları ilgi görüyor - Son Dakika

Sandıklı'daki jeotermal serada üretilen meyve fidanları ilgi görüyor

6 saat önce

Afyonkarahisar'daki jeotermal ısıtmalı örtü altı tüplü fidan üretim merkezindeki meyve fidanları yurt içinde ve yurt dışında yoğun ilgi görüyor.

Afyonkarahisar'daki jeotermal ısıtmalı örtü altı tüplü fidan üretim merkezindeki meyve fidanları yurt içinde ve yurt dışında yoğun ilgi görüyor.

İşletme sorumlusu İbrahim Sarıkaynak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sandıklı'da 10 bin metrekare kapalı alanda yılda 2,5-3 milyon adet civarında fidan ürettiklerini söyledi.

Türkiye'de fidan üretimi konusunda üst seviyelerde olduklarını belirten Sarıkaynak, şöyle konuştu:

"Jeotermal serada şeftali, erik, badem, kayısı ve ceviz başta olmak üzere talebe göre fidan üretimi yapıyoruz. Yine tüplü fidan üretimi yapıyoruz. Seramız teknolojik bir seradır ve tamamen jeotermal enerjiyle ısıtılıyor. Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere tüm çiftçilere hizmet veriyoruz. Genel olarak meyve fidanı üretimi yapıyoruz. Bir yıl öncesinden siparişi alıyoruz, isteğe göre fidan üretimi yapıyoruz. Yurt dışında Azerbaycan, Kırgızistan, Rusya ve Suriye gibi birçok ülkeye fidan gönderiyoruz. Yurt içinde ise başta Mersin ve Hatay olmak üzere meyveciliğe elverişli her ilimizden sipariş alıyoruz. "

İşletme Sandıklı'da jeotermal ısıtmalı teknolojik serada, topraksız tarım yöntemiyle yaklaşık 10 yıldır hizmet veriyor.

Sandıklı'daki jeotermal serada üretilen meyve fidanları ilgi görüyor

Sandıklı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:16 Kaynak: AA
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