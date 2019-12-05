Son Dakika Haberleri: Sandıklı'daki sera işletmelerinin sorunları ele alındı
Son Dakika Ekonomi Sandıklı'daki sera işletmelerinin sorunları ele alındı - Son Dakika Ekonomi

Sandıklı'daki sera işletmelerinin sorunları ele alındı

6 saat önce

Sandıklı ilçesindeki sera işletmecileri ile Belediye Başkan Mustafa Çöl arasında bir toplantı düzenlendi.

Sandıklı'daki sera işletmelerinin sorunları ele alındı, System.String[]

Sandıklı ilçesindeki sera işletmecileri ile Belediye Başkan Mustafa Çöl arasında bir toplantı düzenlendi.


Başkan Çöl'ün makam odasındaki toplantıda; Sandıklı'da faaliyet gösteren seraların faaliyetleri, karşılaştıkları sorunların çözüm yolları, seraların daha fazla kapasitede çalışması için öneriler, işçilerin çalışma şartlarındaki iyileştirme önerileri, bundan sonra açılması düşünülen seraların hangi mevkilerde açılması önerileri, domatesin Sandıklı'ya olan katkıları ve yol haritasının belirlenmesi gibi çeşitli konularda karşılıklı fikir alış verişinde bulundular.


Başkan Mustafa Çöl, burada yaptığı açıklamada; "İlçemizin kalkınmasında önemli rol oynayan faktörlerden birisi olan seraların sahipleriyle verimli bir toplantı gerçekleştirdik. İlçemizde seraların dününü, bugünün ve yarınını konuştuk. Fikirleri ve yapılması olası yeni fikirleri dinledik. İlçemizin ekonomisine yön verecek verimli bir toplantı oldu. Ben kendilerine bu bağlamda teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.


Sera sahipleri ise, toplantının olumlu geçtiğini belirterek, yaşadıkları sorunları ve isteklerini Başkan Çöl'e ilettiklerini, başkanın da kendilerine her zaman destek olduğunu belirterek teşekkür ettiklerini ifade ettiler. - AFYONKARAHİSAR

Mustafa Çöl, Sandıklı, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:17 Kaynak: İHA
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