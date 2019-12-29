Sandıklı'daki termal otellerde yılbaşı öncesi doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sandıklı'daki termal otellerde yılbaşı öncesi doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı - Son Dakika

Sandıklı'daki termal otellerde yılbaşı öncesi doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, 2 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Hüdai Kaplıcaları'nda yeni yıla sayılı günler kala termal otellerde doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, 2 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Hüdai Kaplıcaları'nda yeni yıla sayılı günler kala termal otellerde doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.

Termal turizm için günler öncesinden rezervasyon yaptıran müşteriler, yılbaşı öncesi otellere gelmeye başladı.

Sandıklı Hüdai Kaplıcaları Sağlık Turizmi Derneği Başkanı (SANHÜSADER) ve Park Otel Genel Müdürü Ahmet Yılmaz Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sandıklı bölgesinde sağlık turizminin daha da geliştirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

İlçede bu amaçla acente kurduklarını anlatan Yavuz, "Acente üzerinden derneğimiz ile birlikte çalışmalarımıza hız verdik. Devletin yeni dönemde teşvikleri olacak. Bu teşviklerden de faydalanacağız. Daha önce Sandıklı'ya Fas, Hollanda ve İran'dan gruplar gelmişti. İnşallah nisan, mayıs aylarında yaklaşık 700-800 kişilik İranlı bir grubu da Sandıklı'da ağırlayacağız." ifadelerini kullandı.

"Birçok otelde sanatçılarımız sahne alacak"

Yavuz, yeni yıl nedeniyle termal tesislerin yüzde 90 doluluk oranına ulaştığını belirterek, "Sandıklı, bölgenin parlayan yıldızı. Birçok otelde sanatçılarımız sahne alacak. Nadide Sultan, Mithat Körler, Doktor Bilal ve diğer sanatçılar ile otellerimizde yılbaşına dolu dolu girilecek. Yeni yılın bölgemiz, ülkemiz için sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyor, herkesin yeni yılını kutluyorum." diye konuştu.

Sandıklı'daki termal otellerde yılbaşı öncesi doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı

Sandıklı, Termal, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 04:53 Kaynak: AA
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