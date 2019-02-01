Sandıklı'daki Zincirleme Trafik Kazası Maddi Hasarla Atlatıldı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen ve 3 aracın karıştığı trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen ve 3 aracın karıştığı trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.



Kaza sabah saatlerinde Antalya - Afyonkarahisar yolu üzerindeki Damlalı boğazı mevkiinde meydana geldi. Yolun ıslak ve kaygan olması nedeni ile üç otomobil birbirine çarptı, meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmaz iken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza yapan araçların kurtarıcılar tarafından çekilebilmesi için yol 30 dakika trafiğe kapatıldı.



Kaza yerine gelen trafik ekipleri kazalarla ilgili tutanak tuttu. - AFYONKARAHİSAR

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Bitişikteki Dükkanın Duvarını Kırarak 2 Milyon Liralık Vurgun Yaptılar

Kocasını Öldüren Kadın: Akşam Tartıştık, Sabah İlişkiye Girmek İsteyince Bıçağı Savurdum

Karabiberim Klibinin Yıldızı İlknur Soydaş'tan Yıllar Sonra Gelen İtiraf: Para Almadım

Siirt'te Termal Su Aranırken Petrol Bulundu