Sandıklı'dan İzmir'e yardım - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kaymakamlık tarafından düzenlenen yardım kampanyasında toplanan paketler İzmir'deki depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Sandıklı Kaymakamlığı tarafından geçen hafta İzmir'deki depremzedeler için ilçede yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyaya kapsamında battaniye ve gıda gibi birçok yardım toplandı. Yardım kampanyası kapsamında toplanan gıda ve battaniyeler bugün Kaymakam Eflatun Can Tortop ve Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü tarafından İzmir'e uğurlandı.

Kaymakam Eflatun Can Tortop, "İzmir'deki depremden sonra kardeşlerimize yardım amacıyla biz de paketlerimizi hazırladık. İzmir'de bizim de zaten çok sayıda hemşehrimiz var. Onların orada sıkıntılarını bir nebze de giderecek olan yardım paketleri, yardım kolileri, yardım araçlarımızı bugün itibarıyla yola çıkarıyoruz. İnşallah selametle oraya ulaşır. İnşallah ümit ediyorum bir daha ülkemizde böyle felaketler ile karşılaşmayız" dedi.