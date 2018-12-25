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Sandıklı'dan Kısa Kısa

1 saat önce

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Sandıklı ilçesinde bulunan Akdağ Tabiat Parkı'nı gezdi.

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Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Sandıklı ilçesinde bulunan Akdağ Tabiat Parkı'nı gezdi.

Vali Tutulmaz'a incelemelerinde Sandıklı İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve daire müdürleri eşlik etti.

Tutulmaz, Akdağ Tabiat Parkı'nın doğal güzellikleriyle son günlerde yıldızının parladığını belirterek, "Vatandaşlarımızın doğa ile iç içe ve her anlamda çok güzel bir ortamda iyi vakitler geçirebileceği Akdağ Tabiat Parkı'nın korunması ve daha güzel hale getirilmesi için çalışmalarımız sürecek." ifadelerini kullandı.

Sandıklı'nın doğa sporu tutkunları

Doğa Sporu tutkunları, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde her hafta farklı bir yere yürüyüş düzenliyor.

İlçede faaliyet gösteren 10 kişiden oluşan doğa sporu tutkunlarının lideri Asım Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Her hafta pazar günleri ilçemiz kırsalı ve köylerimizde arazilerde yürüyüş yaparak hem spor yapmış oluyor hem de doğayı tanımış oluyoruz. Bu hafta da sis ve kara rağmen Karacören köyü sığırcı mevkine yürüyüş düzenledik. 6 saat ve 14 kilometre süren yürüyüşümüz sonunda Sarıkamış şehitlerimizi anma günü olması dolayısı saygı duruşunda bulunduk." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:14 Kaynak: AA

Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar, Akdağ, Sandıklı, Güncel
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