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Sandıklı'dan Kısa Kısa

29 dakika önce

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçedeki Devlet Hastanesinde tedavisi süren hastaları ziyaret etti.

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Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçedeki Devlet Hastanesinde tedavisi süren hastaları ziyaret etti.

Sandıklı Devlet Hastanesinde yatan hastaları ziyaret eden Başkan Mustafa Çöl, hastaların durumlarını sorarak, isteklerini dinledi.


Hasta ziyaretlerini elinden geldiğince her zaman yapmaya çalıştığını belirten Başkan Mustafa Çöl, "Zaman zaman değil her zaman yaptığımız hastane ziyaretlerimiz bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Hasta vatandaşlarımız ile görüşmek, istişare etmek, dertlerine derman olabilmek kısacası yüzlerini güldürebilmek bizlere büyük bir mutluluk vermektedir. Bizler vatandaşlarımızın iyi gününden çok kötü gününde yanlarında olmalıyız, destek vermeliyiz, ihtiyaçlarını karşılamalıyız." ifadelerini kullandı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Çöl mesajında şunlara yer verdi:

"Geçmişten bu güne kadar insanlık bilgiye ihtiyaç duymuş, karşılıklı haberleşmenin ve bilgi alışverişinin yollarını aramıştır. İnsanlığın bu ihtiyacından ortaya çıkan basın ve gazetecilik mesleği, bugün gelişen teknoloji ve hızlı iletişimle birlikte günlük hayatımızın vazgeçilmezleri arasına girmiştir. Yaptıkları iş gereği gözlemleri, bağımsız duruşları ve tarafsız kimlikleri ile yönetim ve vatandaşlarımız arasında çok önemli bir köprü görevi gören basın, demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarından biridir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:02 Kaynak: AA

Sandıklı, Güncel
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