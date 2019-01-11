Son Dakika Haberleri: Sandıklı'dan Kısa Kısa

Sandıklı'dan Kısa Kısa

1 saat önce

Sandıklı ilçesinde etkili olan kar yağışı sebebiyle doğada yem bulmakta zorlanan kuşlara, Sandıklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından değişik noktalara yem bırakıldı.

Sandıklı'dan Kısa Kısa, System.String[]
Sandıklı ilçesinde etkili olan kar yağışı sebebiyle doğada yem bulmakta zorlanan kuşlara, Sandıklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından değişik noktalara yem bırakıldı.


Sokak hayvanlarına kışın yem, yazın da su verildiğinin altını çizen Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşlardan bu konuda kendilerine yardımcı olmalarını istedi. Yetkililer, vatandaşların pencere pervazları ile balkonlara ekmek kırıntısı ve bulgur gibi yiyecekler bırakarak sokak hayvanlarına yardımcı olabileceklerini vurguladı.

Yemleme çalışmalarının kışın yoğun olduğu dönemlerde devam edeceğini belirten yetkililer, sokak hayvanlarına daha duyarlı davranılması gerektiğini ifade etti.

Özbekistan heyetinden Başkan Çöl'e ziyaret

Taşkent Ali Şir Nevai Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Shuhrat Sırajiddinov, öğrenci işlerinden sorumlu Prof. Dr. Rauf Yorkulov ve Fililoji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Baxtiyar Abdushukunu dan oluşan heyet Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü makamında ziyaret etti.

Üniversiteler arası ikili ilişkileri geliştirmek üzere Türkiye'ye gelen heyet, AKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk lehçeleri ve Edebiyatları bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Karaman eşliğinde Afyon Kocatepe Üniversitesinde imzalanan iş birliği anlaşmasının ardından, Başkan Çöl'e ziyarette bulundu.

Ziyarette, ilçedeki yatırımcıların Özbekistan'da hangi iş kollarında faaliyetler yapabileceği ve ikili ilişkilerin arttırılması noktasında karşılıklı fikir alış verişinde bulunuldu.

Sandıklı Hüdai Kaplıcalarında konaklayan heyettekiler, duydukları hayranlığı dile getirerek, ilk fırsatta tekrar geleceklerini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:24 Kaynak: AA

Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Sandıklı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşine Kızıp Kendisi İçin "Öldü" Anonsu Yaptıran Vatandaş, Belediye ile Mahkemelik Oldu Dilenci Kadın, Küçük Çocuğunu Yol Ortasında Bırakıp Kaçtı

Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar Tahminini Açıkladı Canan Karatay, Yemekten Hemen Sonra Çay İçilmesinin Yanlış Olduğunu Söyledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 16:42:00. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sandıklı'dan Kısa Kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]