Sandıklı'dan Kısa Kısa

Sandıklı
ilçesinde etkili olan kar yağışı sebebiyle doğada yem bulmakta zorlanan kuşlara, Sandıklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
ekipleri tarafından değişik noktalara yem bırakıldı.
Sokak hayvanlarına kışın yem, yazın da su verildiğinin altını çizen Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşlardan bu konuda kendilerine yardımcı olmalarını istedi. Yetkililer, vatandaşların pencere pervazları ile balkonlara ekmek kırıntısı ve bulgur gibi yiyecekler bırakarak sokak hayvanlarına yardımcı olabileceklerini vurguladı.
Yemleme çalışmalarının kışın yoğun olduğu dönemlerde devam edeceğini belirten yetkililer, sokak hayvanlarına daha duyarlı davranılması gerektiğini ifade etti. Özbekistan
heyetinden Başkan Çöl'e ziyaret Taşkent Ali Şir Nevai
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Shuhrat Sırajiddinov, öğrenci işlerinden sorumlu Prof. Dr. Rauf Yorkulov ve Fililoji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Baxtiyar Abdushukunu dan oluşan heyet Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü makamında ziyaret etti.
Üniversiteler arası ikili ilişkileri geliştirmek üzere Türkiye
'ye gelen heyet, AKÜ Fen Edebiyat
Fakültesi Çağdaş Türk lehçeleri ve Edebiyatları bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Karaman
eşliğinde Afyon Kocatepe
Üniversitesinde imzalanan iş birliği anlaşmasının ardından, Başkan Çöl'e ziyarette bulundu.
Ziyarette, ilçedeki yatırımcıların Özbekistan'da hangi iş kollarında faaliyetler yapabileceği ve ikili ilişkilerin arttırılması noktasında karşılıklı fikir alış verişinde bulunuldu.
Sandıklı Hüdai Kaplıcalarında konaklayan heyettekiler, duydukları hayranlığı dile getirerek, ilk fırsatta tekrar geleceklerini ifade etti.