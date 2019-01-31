Son Dakika Haberleri: Sandıklı'dan Kısa Kısa

Sandıklı'dan Kısa Kısa

1 saat önce

Sandıklı Ak Parti Kadın Kollarından oluşan bir heyet, Belediye Başkanı Mustafa Çöl'e adaylığından dolayı bir ziyaret gerçekleştirdi.

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Sandıklı Ak Parti Kadın Kollarından oluşan bir heyet, Belediye Başkanı Mustafa Çöl'e adaylığından dolayı bir ziyaret gerçekleştirdi.

İlçe kadın kolları başkanı Sevim Ulusoy, ziyarette yerel seçimlerde gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Teşkilat olarak her zaman yanındayız. Yapılan başarılı çalışmalarının artarak devam edeceğine olan inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Başkan Çöl de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bir bütün halinde kutlu yürüyüşü tamamlayacaklarını belirtti.

-Sandıklı'da Kuran kursları faaliyetleri

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Şaloğlu Camisi'nde vatandaşlara Kuran kursu veriliyor.

Cami İmam hatibi Ramazan Ayyıldız, Kuran kursu eğitimine vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini belirtti.

Katılımın oldukça yüksek olduğunu aktaran Ayyıldız, "Kursiyerlerimiz derslerde büyük azim ve gayret gösteriyor. Eğitimlerin yanında ders aralarında hoş sohbet ortamı da yakaladık. Bunun dışında ağızları tatlandıran çeşitli ikramlarda da oluyor. Kursumuza herkesi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:18 Kaynak: AA

Ak Parti, Mustafa Çöl, Sandıklı, Güncel
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