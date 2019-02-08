Son Dakika Haberleri: Sandıklı'dan Kısa Kısa

Sandıklı'dan Kısa Kısa

1 saat önce

Sandıklı Ziraat Odası Başkanlığı seçiminde 24 delegenin oyunu alan Fatma Toptaş başkan seçildi.

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Sandıklı Ziraat Odası Başkanlığı seçiminde 24 delegenin oyunu alan Fatma Toptaş başkan seçildi.


Sandıklı Ziraat Odası 25'inci olağan genel kurulu, Sandıklı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda gerçekleşti.

Divan heyetinin oluşması ile başlayan genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra seçime geçildi.

Seçimde 76 delegeden 24'ünün oyunu alan Fatma Toptaş başkan seçilirken, mevcut başkan Süleyman Yıldız 19, İbrahim Ocak 16, Tayfun Kaya 12, Mehmet Altaş 3 oy aldı, 2 oy da geçersiz sayıldı.

Sandıklı'da kaldırım ve yollar tazyikli suyla yıkandı

Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve Zabıta Müdürlüğü nezaretinde ilçe merkezinde bulunan kaldırım ve yollar tazyikli su ile yıkanarak dezenfekte edildi.

Trafiğin seyrek olduğu akşam saatlerinin seçildiği yıkama işlemlerimde Keçi Camii civarından başlayan çalışmalar, İstasyon Caddesi'nde devam etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:08 Kaynak: AA

Sandıklı, Güncel
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