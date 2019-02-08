Sandıklı'dan Kısa Kısa

Sandıklı
Ziraat Odası Başkanlığı seçiminde 24 delegenin oyunu alan Fatma Toptaş başkan seçildi.
Sandıklı Ziraat Odası 25'inci olağan genel kurulu, Sandıklı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda gerçekleşti.
Divan heyetinin oluşması ile başlayan genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra seçime geçildi.
Seçimde 76 delegeden 24'ünün oyunu alan Fatma Toptaş başkan seçilirken, mevcut başkan Süleyman Yıldız
19, İbrahim Ocak 16, Tayfun Kaya
12, Mehmet Altaş 3 oy aldı, 2 oy da geçersiz sayıldı.
Sandıklı'da kaldırım ve yollar tazyikli suyla yıkandı
Sandıklı Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ekipleri ve Zabıta Müdürlüğü
nezaretinde ilçe merkezinde bulunan kaldırım ve yollar tazyikli su ile yıkanarak dezenfekte edildi.
Trafiğin seyrek olduğu akşam saatlerinin seçildiği yıkama işlemlerimde Keçi Camii civarından başlayan çalışmalar, İstasyon Caddesi'nde devam etti.