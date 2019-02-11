Son Dakika Haberleri: Sandıklı'dan Kısa Kısa

Sandıklı'dan Kısa Kısa

15 dakika önce

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve İlçe Kadın Kolları üyeleri İlçede Zafer Mahallesi, TOKİ Konutları ve Fatih Mahallesinde ev ziyaretleri yaparak vatandaşlar ile bir araya geldiler.

Sandıklı'dan Kısa Kısa, System.String[]
Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve İlçe Kadın Kolları üyeleri İlçede Zafer Mahallesi, TOKİ Konutları ve Fatih Mahallesinde ev ziyaretleri yaparak vatandaşlar ile bir araya geldiler.


Yerel seçimlerde kadınlara büyük işler düştüğünü belirten Çöl, "Kadın Kollarımız ile mahalle toplantılarımız devam ediyor. Zafer Mahallemiz TOKİ Konutları ve Fatih mahallemizde Tepekentte hemşerilerimize misafir olduk. Unutmadık söz verdiniz doğalgaza sizinle kavuştuk.Yaparsanız yine siz yaparsınız Başkanım dediler. Ne mutlu ki bize, bu güvene layık olabildik. Önümüzde yerel seçimlerde kadınlarımıza büyük işler düşüyor. İnşallah hep birlikte daha güzel hizmetler yapmayı Allah bizlere nasip eder." dedi.

Kaymakam Tortop'dan okul ziyaretleri

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, ilçedeki okul ziyaretlerine devam ediyor.

Ziyaret kapsamında Sandıklı Türk Telekom Fen Lisesi ve Şehit Ahmet Yumak Anaokulunda incelemeler yapan Tortop, okulun fiziki durumu ve okuldaki faaliyetler hakkında okul idarecilerinden bilgiler aldı.

Sınıflarda öğrencileri de ziyaret eden Tortop, öğrencilere planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarının yanı sıra bol bol kitap okumaları tavsiyelerinde bulundu.

Kaymakam Tortop'un okul ziyaretine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Karaosman, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur, Kaymakamlık Yazişleri Müdürü Şükrü Ülgüner, Fatih Mahallesi Muhtarı Gazanfer Altıntaş eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:21 Kaynak: AA

Fatih, Sandıklı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



5 Erkekle Birlikte Olan Kadının Yaşadıkları Kan Dondurdu Oyuncu Nesrin Cavadzade, Zengin Kadın Rolüyle Ekranlara Geri Dönüyor

Sebze-Meyve Fiyatı Anlatılırken Yapılan 'Kadın Ticareti' Gafı Şaşkına Çevirdi Kart Borçlularından Sonra Kredi Borçlularına da 60 Aylık Yapılandırma İmkanı Getirildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.2.2019 11:36:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sandıklı'dan Kısa Kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]