Son Dakika Haberleri: Sandıklı'dan Kısa Kısa

Sandıklı'dan Kısa Kısa

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "Seçim Güvenliği" toplantısı düzenlendi.

Sandıklı'dan Kısa Kısa, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "Seçim Güvenliği" toplantısı düzenlendi.

İlçe Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen programa, Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur, siyasi parti ilçe başkanları ve belediye başkan adayları katıldı.

Toplantıda konuşan Tortop, yerel seçimlerin ilçeye yakışır şekilde ve demokratik bir şölen havasında geçmesini temenni etti.

Program daha sonra, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan seçim sunumuyla sona erdi.

-Yerel seçimlere doğru

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Fatih Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalle sakinleri tarafından coşkuyla karşılanan Başkan Çöl, programda yaptığı konuşmada, "Samimi, dürüst, candan yaklaşımları bizleri ziyadesiyle memnun etti. Genç, yaşlı, çoluk çocuk buraya gelerek bizleri yılmadan, yorulmadan dinledikleri için Allah kendilerinden razı olsun." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:18 Kaynak: AA

Kaymakamlık, Mustafa Çöl, Afyon, Sandıklı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Destek Alarak İş Yerini Büyüten Girişimci, Türkiye'nin Dört Bir Yanına Mantar Satıyor Meteoroloji İstanbul İçin Saat Verip Uyardı! Kar Geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Millet İttifakı'na Sert Sözler: Sloganlarını Pensilvanya Belirliyor Polatlı'daki Patlamada Ağır Yaralanan Asker, Şehit Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 19:02:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sandıklı'dan Kısa Kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]