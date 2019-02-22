Sandıklı'dan Kısa Kısa

Afyonkarahisar
'ın Sandıklı
ilçesinde "Seçim Güvenliği" toplantısı düzenlendi.
İlçe Kaymakamlık
toplantı salonunda gerçekleştirilen programa, Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop
, Belediye Başkanı Mustafa Çöl
, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur
, siyasi parti ilçe başkanları ve belediye başkan adayları
katıldı.
Toplantıda konuşan Tortop, yerel seçimlerin ilçeye yakışır şekilde ve demokratik bir şölen havasında geçmesini temenni etti.
Program daha sonra, İlçe Emniyet Müdürlüğü
tarafından hazırlanan seçim sunumuyla sona erdi.
-Yerel seçimlere doğru
Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Fatih
Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Mahalle sakinleri tarafından coşkuyla karşılanan Başkan Çöl, programda yaptığı konuşmada, "Samimi, dürüst, candan yaklaşımları bizleri ziyadesiyle memnun etti. Genç
, yaşlı, çoluk çocuk buraya gelerek bizleri yılmadan, yorulmadan dinledikleri için Allah kendilerinden razı olsun." ifadelerini kullandı.