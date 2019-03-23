Son Dakika Haberleri: Sandıklı'dan Kısa Kısa

Sandıklı'dan Kısa Kısa

19 dakika önce

Sandıklı ilçesindeki down sendromlu ve engelli öğrenciler, İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop'u ziyaret etti.

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Sandıklı ilçesindeki down sendromlu ve engelli öğrenciler, İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop'u ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğunu memnuniyeti dile getiren Tortop, yaptığı konuşmada, "İlçemizde engelli vatandaşlarımızla sık sık bir araya gelerek sorularını dinliyor, daha kolay bir hayat sürdürmeleri için gereken çalışmaları yapıyoruz. Devletimiz de onlara her türlü imkanı ve desteği vermektedir. Özel çocuklarımızı büyük fedakarlıklarla büyüten ailelere de teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nü kutluyor, çocuklarımıza sağlıklı, mutlu hayatlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sandıklı'da fidan dikme etkinliği

Sandıklı Belediyesi ile Mehmet Akif Ersoy ilkokulu'nda fidan dikme etkinliği düzenledi.

İlçedeki kapalı pazar yerinin üst kısmındaki fidan dikme etkinliğine, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, okul idarecileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Öğrenciler, etkinlikte çok sayıda fidanı toprakla buluşturduktan sonra can suyunu verdi.

Etkinlik çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:30 Kaynak: AA

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