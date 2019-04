Sandıklı'dan Kısa Kısa

Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümü, Sandıklı 'da törenle kutlandı.Hükumet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından çelenk koyuldu.Törenin ardından İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur , Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop 'u ziyaret etti.Tortop, ziyarette yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatı'nın, vatandaşların huzur ve güvenliği için 174 yıldır zaman mefhumu gözetmeksizin mesai yaptığını belirterek, polis haftasını kutladı.İGM üyelerinin ziyaretleriSandıklı'da AK Partiden İl Genel Meclis (İGM) üyesi seçilen Ahmet Mahmut Saylık, Mevlüt Özaydın ve İbrahim Kaynak , İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop'u makamında ziyaret etti.Kaymakam Eflatun Can Tortop, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Amacımızın ilçemize kalıcı eserler bırakmaktır. Bunun için hep birlikte çalışacağız. Bu çalışmaları yaparkende birlik, beraberlik ve uyum içerisinde olarak önemli projelere imza atacağız." ifadelerini kullandı.İGM üyelerine ziyaretten dolayı teşekkür eden Kaymakam Tortop, yeni görevlerinde başarılar diledi.