Son Dakika Haberleri: Sandıklı'dan kısa kısa
Son Dakika Güncel Haber

Sandıklı'dan kısa kısa

36 dakika önce

Sandıklı İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, yeni adli yılın başlaması ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Sandıklı'dan kısa kısa, System.String[]

Sandıklı İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, yeni adli yılın başlaması ile ilgili bir mesaj yayımladı.


Kaymakam Tortop mesajında, "Demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti prensiplerinin temel ilke olarak kabul edildiği ülkemizde her geçen gün bu değerlere daha fazla sahip çıkılmaktadır. Adil, bağımsız, tarafsız ve dürüst hukukçuların varlığı, hukuk düzeninin ve demokrasinin en önemli teminatlarından biridir. Kendi aklına güvenerek, özgürce hareket edebilen, adalet ve vicdanına aykırı hiç bir tutum ve davranış sergilemeyen, bilgiyi ve doğruyu kendine rehber edinen, yüksek karakterli hukukçu nesiller yetiştirmemiz gerekir. Devletin üç erkinden biri olan yargı, haksızlığa uğrayanların ve mağdur olanların sığınacağı ilk limandır." ifadelerini kullandı.

- Zabıta Haftası

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, 1-7 Eylül tarihlerinde kutlanan Zabıta Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Çöl mesajında "Vatandaşlarımızın güvenliği sağlığı ile esenliği için yaptığı uygulama ve denetlemelerle, vatandaşlarımıza güzel bir yaşam alanı hazırlanmasında yardımcı olan Sandıklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğümüz, ilçemizin gelişimine katkı sağlayan önemli bir birimimizdir.

Belediyenin gören gözü, işiten kulağı olan Zabıta teşkilatımız, Belediye ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görmektedir." ifadelerini kullandı.

Eflatun Can TORTOP, Sandıklı, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Benzine 15 kuruş indirim bekleniyor
AK Parti'den ihracı istenen Özdağ: Bakalım Yüce Divan'lık suçlarımız var mıymış! Merkez Bankası: Enflasyondaki düşüşte temel mal ve enerji grupları belirleyici oldu Burhan Kuzu, İmamoğlu paylaşımıyla ilgili aileden özür diledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 11:13:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sandıklı'dan kısa kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]