Sandıklı'dan kısa kısa

Sandıklı İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, yeni adli yılın başlaması ile ilgili bir mesaj yayımladı.



Kaymakam Tortop mesajında, "Demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti prensiplerinin temel ilke olarak kabul edildiği ülkemizde her geçen gün bu değerlere daha fazla sahip çıkılmaktadır. Adil, bağımsız, tarafsız ve dürüst hukukçuların varlığı, hukuk düzeninin ve demokrasinin en önemli teminatlarından biridir. Kendi aklına güvenerek, özgürce hareket edebilen, adalet ve vicdanına aykırı hiç bir tutum ve davranış sergilemeyen, bilgiyi ve doğruyu kendine rehber edinen, yüksek karakterli hukukçu nesiller yetiştirmemiz gerekir. Devletin üç erkinden biri olan yargı, haksızlığa uğrayanların ve mağdur olanların sığınacağı ilk limandır." ifadelerini kullandı.

- Zabıta Haftası

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, 1-7 Eylül tarihlerinde kutlanan Zabıta Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Çöl mesajında "Vatandaşlarımızın güvenliği sağlığı ile esenliği için yaptığı uygulama ve denetlemelerle, vatandaşlarımıza güzel bir yaşam alanı hazırlanmasında yardımcı olan Sandıklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğümüz, ilçemizin gelişimine katkı sağlayan önemli bir birimimizdir.

Belediyenin gören gözü, işiten kulağı olan Zabıta teşkilatımız, Belediye ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görmektedir." ifadelerini kullandı.