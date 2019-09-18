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Sandıklı'dan kısa kısa

1 saat önce

İzmir'de düzenlenen Ege Ligi Karate Turnuvasına katılan Sandıklı Yıldız Karate Spor Kulübü sporcuları 11 madalya kazandı.

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İzmir'de düzenlenen Ege Ligi Karate Turnuvasına katılan Sandıklı Yıldız Karate Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü sporcuları 11 madalya kazandı.

Sandıklı Yıldız Karate Spor Kulübünün 19 sporcu ile katıldığı turnuvada 3 altın, 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 11 madalya elde eden sporcular Türkiye şampiyonasına katılacaklar.

Turnuvaya katılan sporculardan Sıla Akıncı ve Nazmi Zengin altın madalya, Ceylin Badır ve Yılmaz Arslan gümüş madalya, İbrahim Taşkapı, Emine Rümeysa Şener, Arda Karataş bronz madalya kazandı.

Takım olarak yapılan komite turnuvasında Eymen Arslan, Nuri Aktürk, Hasan Batu Çoşkun ise 3. Olarak bronz madalya aldı.

Kulüp yetkilisi Doğan İzzet Yıldız, "Genç sporcularımız İzmir'de düzenlenen karate liginde büyük başarılar elde ettiler. Kazandıkları bu başarıyı Sandıklı halkına armağan eden sporcularımızın bir sonraki hedefinde Türkiye Şampiyonasına katılmak var. Orada da büyük başarı sağlacaklarınızdan hiç şüphemiz yok. Hepsine canı gönülden teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaymakam Tortop, Gençlik Merkezi'ni gezdi

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulunudu.

Tortop, beraberinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Nurullah Pervaneli, Belediye Başkanı Mustafa Çöl ile Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Gençlik Merkezi inşaatını tamamlayan yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Tortop, merkezde bazı eksiklerin olduğunu ve bu eksikliklerin kısa süre içerisinde tamamlanması talimatını verdi.

Merkezde eğitim gören kursiyerlere başarılar dileyen Tortop, "Yarınlarımız olan öğrencilerimiz ve çocuklarımızın her zaman yanlarında olacağız. İlçemizde çocuklara ve öğrencilere her türlü desteği sağlayacağız." dedi.

Sandıklı, İzmir, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:36 Kaynak: AA
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