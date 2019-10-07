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Sandıklı'dan kısa kısa

1 saat önce

Afyonkarahisar Ak Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü makamında ziyaret etti.

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Afyonkarahisar Ak Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü makamında ziyaret etti.

Başkan Mustafa Çöl'e kendilerine göstermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür eden Karahan, Afyonkarahisar'ın en büyük ilçesi olan Sandıklı'nın kendileri için büyük bir önem taşıdığını ifade etti.


Başkan Mustafa Çöl de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dostane ikili ilişkilerin artarak devam edeceğini ve gençlerin fikirlerine önem verdiklerini belirtti.

-Emzirme Haftası

Sandıklı'da 1-7 Ekim "Emzirme Haftası" dolayısıyla ilçe devlet hastanesi tarafından etkinlik düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanındaki etkinlikte, ilçe devlet hastanesi personeli stant kurarak vatandaşlara bilgi verdi, broşür dağıttı.

Standı ziyaret eden Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, etkinlik hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Mustafa Çöl, Sandıklı, AK Parti, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:34 Kaynak: AA
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