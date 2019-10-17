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Sandıklı'dan kısa kısa

1 saat önce

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, ilçedeki Bekteş ve Karkın köylerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

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Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, ilçedeki Bekteş ve Karkın köylerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Tortop, ziyaretler ile ilgili yaptığı açıklamada, köylere yapılan hizmetler ve iş programına alınan faaliyetler hakkında da vatandaşlara bilgi verdiklerini söyledi.

Köylere hizmetlerin öncelik sırasına göre yapılacağını aktaran Tortop, "Köylerimizdeki yapılan çalışmalar ve önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar hakkında vatandaşlarımız ile bir araya gelerek incelemeler yaptık. Muhtarlarımız ile daima iletişim halindeyiz. Yapılacak yeni hizmetlerin şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Kaymakam Tortop'un ziyaretlerine DSİ 18. Bölge Müdürü Mahmut Berber ve bölge personeli eşlik etti.

Başkan Mustafa Çöl, Hüdai Kaplıcalarını denetledi


Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Hüdai Kaplıcalarında yapımı devam eden çalışmalarla ilgili denetimlerde bulundu.


Kaplıca İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Çöl, yetkililerden konuyla ilgili bilgi aldı.

Denetimin ardından Çöl, yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız ve ilçemize gelen misafirlerimizin memnuniyeti her şeyin başında gelmektedir. Bu sebeple daha konforlu ve daha güzel mekanlar oluşturmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Modernizasyon ve yeni hizmetlerimizle yaz sezonuna şimdiden hazırlanıyor, misafirlerimize en iyi hizmet vermeyi arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.

Eflatun Can TORTOP, Sandıklı, Karkın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:16 Kaynak: AA
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