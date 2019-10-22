Son Dakika Haberleri: Sandıklı'dan kısa kısa
Son Dakika Güncel Sandıklı'dan kısa kısa

Sandıklı'dan kısa kısa

29 dakika önce

Sandıklı Belediyesi Sosyal Hizmet Merkezi, ihtiyaç sahibi insanlara kışlık giyecek yardımı yapacak.

Sandıklı'dan kısa kısa, System.String[]

Sandıklı Belediyesi Sosyal Hizmet Merkezi, ihtiyaç sahibi insanlara kışlık giyecek yardımı yapacak.

Ece Mahallesindeki merkez, hayırseverlerin kullanmadığı elbiselerini kabul ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hasan Kaşdaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkez personelinin kış aylarında gerekli olan malzemelerden oluşan yardımları hazırladığını söyledi.

Merkezin hazırlıklarının ardından ihtiyaç sahibi insanların hizmetine açılacağını aktaran Kaşdaş, yardım yapmak isteyen hayırseverlere kapılarının açık olduğunu ifade etti.

Başkan Çöl, muhtarlarla bir araya geldi

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçedeki mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Cumhuriyet Parkı'ndaki programda konuşan Çöl, muhtarların geçmiş günü kutlayarak "Sandıklı Belediyesi olarak görev ve sorumluluk sahamızın dışında bile olsa köylerimizden gelen yardım taleplerini asla geri çevirmedik. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışarak, vatandaşlarımıza yardımcı olmak için bütün imkanlarımızı seferber ettik." ifadelerini kullandı.

Sandıklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 04:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fransa Ulusal Birlik Partisi Lideri Le Pen, Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması çağrısı yaptı
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sıromolotov: Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal ediyor Kemal Kılıçdaroğlu, arabada sigara içme yasağına tepki gösterdi İYİ Partili Koray Aydın'dan seçim anketi açıklaması: Sonuçlar hep aynı çıkıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 16:33:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sandıklı'dan kısa kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]