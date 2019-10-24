Sandıklı'dan kısa kısa

Sandıklı'da okul öncesi öğrencilere çocuk şarkıları konseri verildi.

Hüdai Kaplıcaları'ndaki termal bir otelde düzenlenen programa, ilçe merkezindeki ve köylerdeki okul öncesi öğrencileri çocuk şarkılarıyla keyifli vakit geçirdi.

Programın sonunda Sandıklı Belediyesi tarafından çocuklar için hazırlanan hediyeler, çocuklara verildi.

Sandıklı belediyesi çalışmaları

Sandıklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçedeki muhtelif yerlerde bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor.

İlçedeki Zafer Mahallesi Şehit Ahmet Yumak Caddesi'nde bulunan kanalizasyon çalışmaları tamamlandı.



Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, yapılan çalışmalara yönelik yaptığı açıklamada, "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kış aylarının yaklaşması nedeniyle farklı noktalarda alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan asfalt, kilitli parke taşı ve yamama çalışmalarını da tamamlayan ekipleriniz tamamladı. Halkımızın kış aylarını sorunsuz bir şekilde geçirebilmesi için her türlü tedbirimizi alıyoruz." diye konuştu.