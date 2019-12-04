Sandıklı'dan kısa kısa

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve Başkan Yardımcısı Mehmet Öztopbaş, Sandıklı Engelli Bakım Merkezi'ni ziyaret etti.



3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle gerçekleştirilen ziyarette, bakım merkezinde kalan engeliler ile sohbet eden başkan Çöl, engellilerin istek, dilek ve temennilerini dinledi.



Çöl, bakım merkezinde oluşturulan etkinlik odasında engellilerle tavla ve satranç oynadı.



Ziyaretten mennuniyetini dile getiren bakım merkezi sakinleri, engelli vatandaşların düşünülerek böyle güzel bir merkezi kazandırdıkları için teşekkür ettiler.

3 Aralık Engelliler Günü

Sandıklı ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Sandıklı Belediyesi tarafından, engellilere yönelik yemek organizasyonu düzenlendi.

Sandıklı Hüdai Kaplıcalarında bulunan termal bir otelde düzenlenen yemeğe, Kaymakam Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve çok sayıda davetli katıldı.

Özçınar Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan gösteri, şiir, şarkıların sergilendiği gecede programa katılan çocuklara Başkan Mustafa Çöl tarafından hediyeler verildi.