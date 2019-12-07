Sandıklı'dan kısa kısa

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçede yaşayan hasta vatandaşları evlerinde ziyaret etti

Başkan Çöl, AK Parti İlçe Başkanı Bekir Özçelik ile katıldığı ziyaretlerde hasta vatandaşları evlerinde ve işyerlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çöl ziyaretlerine yönelik, "Sağlık insanın en büyük hazinesi. Bazen beklenmedik rahatsızlıklar insan hayatını önemli ölçüde etkiliyor. Ama hayata küsmeden, en olumsuz şartlarda bile hep yapılabilecek güzel şeylerin olduğunu düşünerek hareket etmek gerekir. Biz annemizden babamızdan hasta olanı, yaşlıları ziyaret etmeyi gördük. Hastalara ve yaşlılara yaptığımız ziyaretler bizim kültürümüzün en güzel göreneklerinden biri. Bizi bir yapıyor, birbirimize yaklaştırıyor." dedi.

Sandıklı'daki Kıbrıs gazilerine madalya ve plaket verildi

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alan gazileri onurlandırmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından gönderilen "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" Kaymakamlık makamında düzenlenen törenle gazilere verdi.

Kaymakam Eflatun Can Tortop, programda yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden de böyle bir madalyanın tevcihinin gerçekleştirilmesinin gerçekten güzel ve takdire şayan olduğunu söyledi.

Daha sonra gazilere plaket ve madalyaları takdim edildi.