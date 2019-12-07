Son Dakika Haberleri: Sandıklı'dan kısa kısa
Son Dakika Güncel Sandıklı'dan kısa kısa - Son Dakika

Sandıklı'dan kısa kısa

6 saat önce

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçede yaşayan hasta vatandaşları evlerinde ziyaret ettiBaşkan Çöl, AK Parti İlçe Başkanı Bekir Özçelik ile katıldığı ziyaretlerde hasta vatandaşları evlerinde ve işyerlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sandıklı'dan kısa kısa, System.String[]

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçede yaşayan hasta vatandaşları evlerinde ziyaret etti

Başkan Çöl, AK Parti İlçe Başkanı Bekir Özçelik ile katıldığı ziyaretlerde hasta vatandaşları evlerinde ve işyerlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çöl ziyaretlerine yönelik, "Sağlık insanın en büyük hazinesi. Bazen beklenmedik rahatsızlıklar insan hayatını önemli ölçüde etkiliyor. Ama hayata küsmeden, en olumsuz şartlarda bile hep yapılabilecek güzel şeylerin olduğunu düşünerek hareket etmek gerekir. Biz annemizden babamızdan hasta olanı, yaşlıları ziyaret etmeyi gördük. Hastalara ve yaşlılara yaptığımız ziyaretler bizim kültürümüzün en güzel göreneklerinden biri. Bizi bir yapıyor, birbirimize yaklaştırıyor." dedi.

Sandıklı'daki Kıbrıs gazilerine madalya ve plaket verildi

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alan gazileri onurlandırmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından gönderilen "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" Kaymakamlık makamında düzenlenen törenle gazilere verdi.

Kaymakam Eflatun Can Tortop, programda yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden de böyle bir madalyanın tevcihinin gerçekleştirilmesinin gerçekten güzel ve takdire şayan olduğunu söyledi.

Daha sonra gazilere plaket ve madalyaları takdim edildi.

Mustafa Çöl, AK Parti, Sandıklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cami tuvaletinde intihar girişiminde bulunan adam ağır yaralandı
BEYOĞLU'NDA CAMİ TUVALETİNDE İNTİHAR GİRİŞİMİ Ahmet Davutoğlu'nun partisinin genel merkez binası belli oldu MHP'li iş insanı Ömer Faruk Başaran, Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 21:19:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sandıklı'dan kısa kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]