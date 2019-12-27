Sandıklı'dan kısa kısa - Son Dakika
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Sandıklı'dan kısa kısa

6 saat önce

Sandıklı'da umreye gidecek vatandaşlar dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

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Sandıklı'da umreye gidecek vatandaşlar dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Belediye binası önündeki programa, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, din görevlileri ve umreye gidecek vatandaşların yakınları katıldı.

Başkan Çöl, programda yaptığı konuşmada, "Kutsal topraklara giden vatandaşlarımız inşallah Allah'u tealanın af ve mağfiretine mazhar olarak sizlere ve bizlere dualar ederek sağ salim geriye dönecekler. Allah dualarınızı kabul olanlardan eylesin. Çok heyecanlısınız, biz de sizlerin heyecanınızı paylaşıyoruz. Allah yapacağınız ibadetleri şimdiden kabul etsin. Allah yolunuzu açık etsin." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından umre yolcuları dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Tekirdağ Kent Konseyi üyeleri Sandıklı'da


Tekirdağ Kapaklı ilçesi kent konseyi üyeleri, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesini ziyaret etti.


Kent Konseyi Başkanı Arzu Özdemir, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "Sandıklı'ya 3 yıldır geliyoruz. Her geldiğimizde termal suyun şifasından faydalanıyor. Misafirperverliklerinden dolayı Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ile personellerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:34 Kaynak: AA
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