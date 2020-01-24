Sandıklı'dan kısa kısa - Son Dakika

Sandıklı Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Sendikası (Bem-Bir-Sen) arasında Sosyal Denge Tazminatı (SDS) sözleşmesi imzalandı.

Belediye binasındaki imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Mustafa Çöl, kurumlarında çalışan memurları yakından ilgilendiren SDS konusunu çözmekten dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.

Çalışanlarının emeklerinin karşılıklarını iyi şartlarda almasının çok önemli olduğunu dile getiren Çöl, "Bu bağlamda önce Belediye-İş Sendikası, şimdide Bem-Bir-Sen ile imzaladığımız bu sözleşmelerle personellerimize elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Ben çalışanlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.

Bem-Bir-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Muhittin Ok da, Başkan Çöl'e teşekkür etti.

Başkan Çöl'e ziyaretler

Sandıklıspor'un U14 ve U16 takımları, Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü makamında ziyaret ederek kazandıkları şampiyonluk kupalarını başkana hediye etti.

Başkan Çöl, gençlerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerinden çok şey beklendiğini ve ilerleyen süreçte de Sandıklıspor A Takımı'nın temellerini atacaklarını söyledi.