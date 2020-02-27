Sandıklı'dan kısa kısa - Son Dakika

Sandıklı Zafer Mahallesi Muhtarı Orhan Aslan ve mahalle sakinlerinden oluşan bir heyet, Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü ziyaret etti.

Ziyarette, muhtarlar mahallelerinde yapılacak olan çalışmalar hakkında Başkan Mustafa Çöl ile görüş alışverişinde bulundu.

Mahalle sakinlerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren başkan Çöl de ilçenin daha güzel ve yaşanabilir bir yer haline gelmesi adına gerekli çalışmaların vatandaşlarla birlikte hareket ettiklerini ifade etti.

Sandıklı'da iş yeri açılışı

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Çakır Mahallesi'ndeki bir iş yerinin açılışına katıldı.

İş yerinin açılışını yapan Başkan Çöl, yoğun iş temposunun yanında elinden geldiği müddetçe yeni iş yerleri açılışlarına da katıldığını söyledi.

Açılış sonrasında katılımcılarla da bir süre sohbet eden Çöl, yeni iş yerleri vesilesiyle ilçenin her geçen gün daha da geliştiğini belirterek, iş yerinin ilçeye ve yatırımcısına hayırlı olmasını temennisinde bulundu.