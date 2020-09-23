Sandıklı'dan kısa kısa - Son Dakika

Sandıklı Belediyesi tarafından ilçede yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Mustafa Çöl, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Vatandaşlar tarafından ısrarla yenilenmesi istenen Hisar Mahallesi Topaşe Camii karşısındaki yeni tuvaleti inceleyen Başkan Mustafa Çöl, buradan Kapalı Spor Salonunun etrafındaki spor alanında yapılan bakım, onarım, tamirat, peyzaj ve yenileme çalışmaları inceledi.

Yürüyüş yolu ve etrafından yapılan detaylı çalışmaları yerinde gören Çöl, bu alanın etrafında bulunan ve yenilenmesi düşünülen çocuk parkları ile ilgili yapılacak olan projeleri denetledi.

Son olarak ilçe şehir mezarlığına giden Çöl, "İlçemizin hemen hemen her köşesinde belediye ekiplerimizin çalışmaları mevcuttur. Bu çalışmaları kış ayları gelmeden bitirerek ilçemizin çehresini değiştirmek için elimizden gelen çaba ve gayreti göstermekteyiz." dedi.

Sandıklı Zabıta ekiplerinden dilenci operasyonu

Sandıklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından gelen ve vatandaşların duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik operasyon düzenledi.

İlçede yapılan dilenci denetimlerinde cami önlerinde ve ilçenin işlek caddelerinde bekleyerek vatandaşlardan para dilenen dilencileri topladı.

Zabıta karakoluna götürülen dilencilere kabahatler Kanunu'nın 33. Maddesi gereğince yasal işlem uygulandı.

Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, şehir dışından gelerek vatandaşların duygularını sömüren dilencilere yönelik operasyonların devam edeceği bildirildi.