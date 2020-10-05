Sandıklı'dan kısa kısa - Son Dakika

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Ballık ve Örenkaya köylerini ziyaret etti.

Tortop, ziyaretler ilgili yaptığı açıklamada, "Köylerde yapımına başlanan parke taşı döşemesi Ballık köyümüzde hızlı bir şekilde ilerliyor. Örenkaya köyümüzde Temmuz ayında ihalesi yapılan Güneş Enerjisi Sistemi (GES)'nin yapım aşaması bitmiş olup en kısa zamanda faaliyete geçecektir. Köy ziyareti sırasında köylerimizdeki eksik ve yapılan işleri yerinde fırsatı buluyoruz. Köy muhtarımız ve vatandaşlarımızdan istek ve taleplerini dinliyoruz." ifadesini kullandı.

Sandıklı'daki cadde ve sokaklara hız kesici yapımı çalışmaları

Sandıklı Belediyesi, kentte bazı cadde ve sokaklarda hız kesici kasis yapımına başladı.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Belediyemize gelen şikayet ve istekler bizler için son derece önemli. Bu anlamda da ekiplerimiz, bazı mahallelerimizde cadde ve sokaklarda hız kesici kasislerin montajına başladı." ifadesini kullandı.