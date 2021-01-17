Sandıklı'dan kısa kısa - Son Dakika

Sandıklı'dan kısa kısa

17.01.2021 14:41
Sandıklı'dan kısa kısa, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde protokol üyeleri tarafından Akdağ Tabiat Parkında yaşayan yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde protokol üyeleri tarafından Akdağ Tabiat Parkında yaşayan yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop önderliğinde Akdağ Tabiat Parkına çıkan Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alptuğ Ayhan ve daire amirleri yoğun kar yağışından yaban hayvanlarının etkilenmemesi için doğaya yem bıraktı.

Tortop, zorlu kış şartlarında yaban hayvanlarının unutulmaması gerektiğini belirtti.

Kar yağışının son birkaç gündür ilçede etkili olduğunu kaydeden Tortop, "Kar yüksek kesimlerde özellikle yaban hayvanlarının yaşadığı alanlarda daha fazla etkili oluyor. Akdağ Tabiat Parkında da birçok yaban hayvanı hayatını sürdürüyor. Yaban hayvanlarının bu zorlu kış şartlarından yem bulmak için etkilenmemesi adına doğada yemleme çalışmaları yürüttük." diye konuştu.

Sandıklı'da sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor

Sandıklı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler devam ediyor.

İlçede kısıtlama tedbirleri kapsamında denetimlerini artıran Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokakta bulunan ve araçları ile seyahat eden vatandaşların izinlerini denetledi.

Sandıklı İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

İlçede vatandaşların sağduyulu ve anlayışlı bir yaklaşım ile tedbirlere uyduklarını ifade eden Tortop, "Vatandaşlara göstermiş olduğu duyarlılıktan teşekkür ediyoruz. İlçede işi haricinde vatandaşlar dışarı çıkmayarak kurallara uyuyor." dedi.

Karahisar, Hisarcık, Sandıklı, Akdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sandıklı'dan kısa kısa - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Boşanma aşamasındaki eşinin yüzünü falçatayla kesip tanınmaz hale getirdi! İfadesi diğer saldırganlardan farksız değil ABD'de Joe Biden'ın yemin töreni öncesi görülmemiş tedbirler alındı: 25 bin tam teçhizatlı asker görev yapacak Beşiktaş'ta sivil polis aracı, trafik polisi aracına arkadan çarptı: 3 polis yaralandı Beşiktaş, kar yağışı nedeniyle derbiye beyaz değil çubuklu forma ile çıkacak Son Dakika! Çanakkale, İzmir ve Erzincan'dan sonra Elazığ'da da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi İki kız kardeş, kendilerinden telefon numarası isteyen şahsı evire çevire dövdü Yaptıkları 3 metrelik kardan adamın adını 'Donald Trump' koydular Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Maaşlarla birlikte ek ödemelere de zam yapıldı
Beşiktaş'ın istediği Mandzukic, Milan'la 1.5 yıllık anlaşma sağladı Beşiktaş'ın istediği Mandzukic, Milan'la 1.5 yıllık anlaşma sağladı         
14:42
Sivasspor'un karda oynanan Başakşehir maçında sahaya beyaz formayla çıkması dünya gündeminde Sivasspor'un karda oynanan Başakşehir maçında sahaya beyaz formayla çıkması dünya gündeminde         
14:07
Kendisine alkol satmayan genç kadına saldırdığı korkunç anlar kamerada Kendisine alkol satmayan genç kadına saldırdığı korkunç anlar kamerada         
13:42
Son Dakika! Bartın'ın İnkumu açıklarında Rus bandıralı kuru yük gemisi battı: 2 kişi öldü Son Dakika! Bartın'ın İnkumu açıklarında Rus bandıralı kuru yük gemisi battı: 2 kişi öldü         
13:12
Davutoğlu saldırı sonrası ona seslenmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Selçuk Özdağ'a geçmiş olsun telefonu Davutoğlu saldırı sonrası ona seslenmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Selçuk Özdağ'a geçmiş olsun telefonu         
12:58
2 bin 500 yıllık 'mezar oda' halen gizemini koruyor 2 bin 500 yıllık 'mezar oda' halen gizemini koruyor         
11:46
Vuhan'daki bilim insanlarından olay itiraf: Koronavirüs mağaradaki yarasının saldırısından sonra yayıldı Vuhan'daki bilim insanlarından olay itiraf: Koronavirüs mağaradaki yarasının saldırısından sonra yayıldı         
10:46
Sağlık Bakanlığı yetkilisi: 15 Mart'ta 27 milyon kişiyi aşılamamız halinde kısıtlamaların büyük bölümünü kaldırmayı planlıyoruz Sağlık Bakanlığı yetkilisi: 15 Mart'ta 27 milyon kişiyi aşılamamız halinde kısıtlamaların büyük bölümünü kaldırmayı planlıyoruz         
10:33
Sular çekilince altıncı yüzyıldan kalma kaya mezarları ortaya çıktı Sular çekilince altıncı yüzyıldan kalma kaya mezarları ortaya çıktı         
09:04
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu! Ev ve araçlar kardan görünmez hale geldi Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu! Ev ve araçlar kardan görünmez hale geldi         
08:17
Almanya'da Pfizer aşısı olan 10 kişi hayatını kaybetti Almanya'da Pfizer aşısı olan 10 kişi hayatını kaybetti         
00:04
Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu? Ettiği küfür başına dert oldu Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu? Ettiği küfür başına dert oldu         
23:17
Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! 3,5 yıllık transferin maliyeti dudak uçuklattı Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! 3,5 yıllık transferin maliyeti dudak uçuklattı         
19:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize ver Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize ver         
14:43
Gelin ve damadın 'Gerdek partisi' sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti Gelin ve damadın 'Gerdek partisi' sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti         
13:05
Dünya, öz kızlarını 5 yıldır kafese kapatan aileyi konuşuyor! Kıyafetlerini yediği için çuval giydirmişler Dünya, öz kızlarını 5 yıldır kafese kapatan aileyi konuşuyor! Kıyafetlerini yediği için çuval giydirmişler         
12:21
Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı         
10:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2021 15:12:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sandıklı'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei