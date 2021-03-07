Sandıklı'dan kısa kısa - Son Dakika

Sandıklı'dan kısa kısa

07.03.2021 09:55
Sandıklı'dan kısa kısa, System.String[]

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Sandıklı'da bir dizi inceleme ve ziyarette bulundu.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Sandıklı'da bir dizi inceleme ve ziyarette bulundu.

Kaymakam Eflatun Can Tortop ile Belediye Başkanı Mustafa Çöl tarafından ilçeye gelişinde karşılanan Vali Çiçek, Yöresel Ürünler ve Kadın Kooperatiflerinde üretilecek ürünlerin satışının yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

Daha sonra yeni Hükümet Konağı'nın yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Vali Çiçek, belediye binasına geçti.

Tortop ile Çöl'den kentteki çalışmalar hakkında bilgi alan Çiçek, daha sonra ilçeden ayrıldı.

Sandıklı'da "Dinamik Denetim Süreci" toplantısı

Sandıklı ilçesinde yeni tip koronavirüs'le (Kovid-19) mücadele kapsamında başlatılan "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi doğrultusunda toplantı yapıldı.

İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, makam odasında düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelgesi doğrultusunda Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde yoğun denetim faaliyetleri yapılacağını belirtti.

Toplantıda, bakanlığın talimatları doğrultusunda yürütülecek denetim faaliyetleri ve denetime yönelik temel usul ve esaslar görüşüldü. ???????

Denetim sürecine dair gerekli planlama ve koordinasyonun sağlanarak uygulamada herhangi bir aksamaya mahal verilmemesi için görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alptuğ Ayhan, İlçe Yazı İşleri Müdürü Şükrü Ülgüner, İlçe Sağlık Müdürü Murat Koçkar ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Öztop katıldı.

Gökmen Çiçek, Karahisar, Hisarcık, Sandıklı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sandıklı'dan kısa kısa - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

TRT'nin iddialı yapımı Teşkilat, izleyenlerden tam not aldı Fransa'nın milyarder milletvekili Olivier Dassault helikopter kazasında hayatını kaybetti Kalp krizi geçiren Rasim Öztekin için kan aranıyor Fatih Terim, Sivasspor maçı sonrası hakemleri eleştirdi 92 yaşındaki kadını öldüren şahsın elindeki 3 hilal dövmesine Bahçeli'den yorum: Araştırılması hayati bir zorunluluk Güvercin uçurmak için çatıya çıkan genç, aşağı düşüp hayatını kaybetti Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü Meteoroloji'den İstanbul dahil 19 il için sarı uyarı
Arda Turan yaptığı Instagram paylaşımında, Galatasaray'ın şampiyon olacağına inandığını belirtti Arda Turan yaptığı Instagram paylaşımında, Galatasaray'ın şampiyon olacağına inandığını belirtti         
23:09
92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmenin görüntülere yansımasıyla ilgili soruşturma 92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmenin görüntülere yansımasıyla ilgili soruşturma         
22:45
DG Sivasspor, Süper Lig tarihinde ilk kez Galatasaray deplasmanında puan aldı DG Sivasspor, Süper Lig tarihinde ilk kez Galatasaray deplasmanında puan aldı         
22:33
Ekvator Ginesi'nde 4 ayrı patlama: En az 20 ölü, 300'den fazla yaralı var Ekvator Ginesi'nde 4 ayrı patlama: En az 20 ölü, 300'den fazla yaralı var         
22:13
Ardahan'da yeniden kar yağışı başladı Ardahan'da yeniden kar yağışı başladı         
21:51
Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu         
21:30
Kayseri'de öldürülen iş insanının katil zanlılarından biri daha yakalandı Kayseri'de öldürülen iş insanının katil zanlılarından biri daha yakalandı         
20:17
Diyarbakır'da feci kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı Diyarbakır'da feci kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı         
18:43
2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu 2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu         
16:48
Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu         
15:10
10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi 10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi         
14:34
Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz         
14:11
Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu         
13:08
Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü         
10:33
92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü 92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü         
09:52
Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar         
23:03
Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu         
21:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2021 23:42:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sandıklı'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei