Kazaya karışan araçlar
Araçlarda meydana gelen hasarlar
Yolda alınan güvenlik önlemleri
Polis ekiplerinin çalışması
Araçların çekilmesi AFYONKARAHİSAR - Sandıklı ilçesi Hüdai Kaplıcaları kavşağında 3 aracın karıştığı kazada yaralanan olmadı.
Sandıklı ilçesi Hüdai Kaplıcaları kavşağında 3 aracın karıştığı kazada yaralanan olmadı.
Alınan bilgilere göre, Hasan Ç. idaresindeki 06 CBF 401 otomobil, İbrahim T. idaresindeki H 2699 KA yabancı plakalı otomobil ve Efkan A. idaresindeki 32 GF 997 plakalı minibüs Afyonkarahisar- Antalya karayolu Hüdai Kaplıcaları kavşağında çarpıştı.
Kazada yaralanan olmazken çarpmanın etkisiyle araçlar yolu kapattı. Kazada Afyonkarahisar-Antalya karayolunu kullanan araçlar, başka güzergaha yönlendirildi.
Kaza yapan araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | AFYONKARAHİSAR - Zincirleme trafik kazası - Son Dakika