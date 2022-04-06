Sandıklı'dan kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Sandıklı'dan kısa kısa

06.04.2022 15:14
Sandıklı'dan kısa kısa

Sandıklı'da jandarma ekipleri, uyuşturucu kullanan 2 kişiye adli işlem yaptı.

Sandıklı'da jandarma ekipleri, uyuşturucu kullanan 2 kişiye adli işlem yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dutağaç köyü mevkisinde bir aracın içinde 2 kişinin uyuşturucu kullandığını fark etti.

Ekipler, araçta yaptığı aramada bir miktar metamfetamin ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirdi.

Araçtaki M.U. ile S.Y'ye "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Sandıklı Belediye Başkanı Çöl, iftarda evlere misafir oluyor

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ramazan ayı dolayısıyla ilçedeki bir eve iftarda misafir oldu.

Çöl, yaptığı açıklamada,"Gönüllerini ve kapılarını bizlere açan kıymetli ailelerimize can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Ramazanlar kalpleri birleştirmeye en güzel vesile." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı, Metamfetamin, Uyuşturucu, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sandıklı'dan kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
15:13 Ayşenur Arslan, ulaşıma gelen zammı eleştiren konuğuna ne diyeceğini bilemedi
15:10 Savaşı iki ay önceden bilen Rus milliyetçisi Jirinovski yaşamını yitirdi
15:01 Saadet lideri Karamollaoğlu: İnsanlar sahurda sofraya ne koyacağını, iftarı neyle açacaklarını düşünüyor
15:01 Marsilya, Cengiz Ünder'le 5 yıllık sözleşme imzalayacak
14:46 Rubato'nun solisti Özer Arkun'un darp davasında yeni gelişme! Hapsi isteniyor
14:28 Sadakatsiz dizisinde bu akşam neler olacak? Volkan, Asya'nın planını çözecek mi?
14:21 Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? Cornelia'nın hain planı karşısında Osman Bey ne yapacak?
14:20 Kadın motosiklet sürücüsü kasksız yakalanınca "Kask almaya param yetmedi" savunması yaptı
14:13 TFF'de başkanlık ibresi Hamit Altıntop'u gösteriyor!
14:12 Kara Tahta dizisinde bu akşam neler olacak? Bekir, Atlas'a zarar vermek için nasıl bir plan yaptı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 15:22:38. #1.11#
SON DAKİKA: Sandıklı'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement