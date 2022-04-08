Sandıklı'dan kısa kısa - Son Dakika
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Sandıklı'dan kısa kısa

08.04.2022 16:03
Sandıklı'dan kısa kısa

Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği görevlileri, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Kaymakam Eflatun Can Tortop'u makamında ziyaret etti.

Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği görevlileri, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Kaymakam Eflatun Can Tortop'u makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tortop, yaptığı açıklamada, "Milletimizin emniyeti ve huzuru için üstün vazife anlayışıyla hizmet veren Türk Polis Teşkilatı'nın 177. Kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlu olsun. Şehit olan tüm kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilik mertebesi ile şereflenmiş gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum."ifadesini kullandı.

Tortop'a ziyarete, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Onur Kaya ve polis memurları katıldı.

??????????????- Sandıklı'da esnafa coğrafi işaret afişleri dağıtıldı

Sandıklı Belediyesince, kentteki coğrafi işaret tescilli ürünlerin yaptırılan afişleri esnafa verildi.

Belediye Başkanı Mustafa Çöl, yaptığı açıklamada, alınan coğrafi işaretli ürünlerin Sandıklı'nın kültürel mirasını ayakta tutacağını vurguladı.

Hazırlanan afişlerin esnafa dağıtıldığını aktaran Çöl, "İlçemizin birçok değerinin patentini almak için girişimlerimize başladık." ifadesini kullandı.

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Polis Haftası, Hisarcık, Sandıklı, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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