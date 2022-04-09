Sandıklı'dan kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Sandıklı'dan kısa kısa

09.04.2022 12:42
Sandıklı'dan kısa kısa

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jandarma ekiplerine yönelik toplantı düzenlendi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jandarma ekiplerine yönelik toplantı düzenlendi.

Toplantı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü Sandıklı Şefliği ekipleri tarafından Dinar, Sandıklı, Kızılören, Başmakçı, Dazkırı, Evciler ilçe jandarma ekiplerine yönelik gerçekleştirildi.

???????Toplantıda, "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Biyokaççılık ve 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Uygulamaları" hakkında bilgilendirme ve istişareler yapıldı.

Emirhisar köyünde iftar

Sandıklı ilçesi Emirhisar köyünde hayırsever vatandaşlar ve köy muhtarlığı tarafından iftar yemeği verildi.

Dua ve ilahilerin okunduğu iftar programında, Kaymakam Eflatun Can Tortop ve köy sakinleri sohbet etti.

Kaymakam Eflatun Can Tortop, "Bu iftar programında sizlerle bir araya gelerek ramazanın bereketini paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayı hiç şüphesiz sahip olduğumuz nimetlerin farkına varıp şükretmek için bulunmaz fırsatların olduğu bir aydır." dedi.

Programa Tortop'un yanı sıra, eşi Reyhan Tortop, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Şükrü Ülgüner, İlçe Özel İdare Müdürü Halil Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur, köy muhtarı Alaatdin Türk ve köy halkı katıldı.

YORUMLAR
500
Bilecik'te aydınlatma direklerinden kablo çalan 2 kişi tutuklandı Bilecik'te aydınlatma direklerinden kablo çalan 2 kişi tutuklandı Jandarma tarafından yapılan denetimde yakalandılar Jandarma tarafından yapılan denetimde yakalandılar

Karahisar, Hisarcık, Jandarma, Sandıklı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sandıklı'dan kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
12:32 Esenyurt'ta 3 çocuk annesi Ceylan'ın sır ölümü! Cinayet mi intihar mı?
12:29 İş arkadaşının anahtarını çaldı, evine hırsız yolladı, mobil bankacılık üzerinden adına kredi çekti
12:21 Yabancı kadınları iş bulma vaadiyle Türkiye'ye getirip, katalogla pazarlamışlardı: Kataloglu fuhuş çetesine rekor ceza talebi
12:18 Ağrı'daki AK Parti sahuru tartışılmaya devam ediyor! Bu kez de mekan sahibi konuştu: Faturadaki hata sehven yapıldı
12:14 Fenerbahçe'nin hocasından derbi uyarıları: İlk gole ve kartlara dikkat!
11:55 Çarşıda pazarda fiyatı artıyor ama üreticilerin elinde kalan soğanlar depolarda çürümeye terk edildi
11:52 Herkes eleştirmişti ama Nevşin Mengü, Ağrı'daki sahur görüntülerini "doğal" buldu: Gençler sosyalleşmiş!
11:48 Ölen kocasıyla iletişim kurmak için gittiği medyuma aşık oldu: Medyumla evlenmek için mezardaki kocadan izin istedi
11:39 Ciciş Esra Ersoy'un istismar ettiği çocuğun kemik yaşı 14 çıktı! Kendisini "18'den büyük gösteriyordu" diye savunmuştu
11:11 Bartu Küçükçağlayan, 'Hakan Şükür' diyemeyince sosyal medyada gündem oldu: Söyleyemiyoruz adını galiba...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 12:48:23. #1.11#
SON DAKİKA: Sandıklı'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement