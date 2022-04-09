Sandıklı'dan kısa kısa - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jandarma ekiplerine yönelik toplantı düzenlendi.

Toplantı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü Sandıklı Şefliği ekipleri tarafından Dinar, Sandıklı, Kızılören, Başmakçı, Dazkırı, Evciler ilçe jandarma ekiplerine yönelik gerçekleştirildi.

???????Toplantıda, "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Biyokaççılık ve 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Uygulamaları" hakkında bilgilendirme ve istişareler yapıldı.

Emirhisar köyünde iftar

Sandıklı ilçesi Emirhisar köyünde hayırsever vatandaşlar ve köy muhtarlığı tarafından iftar yemeği verildi.

Dua ve ilahilerin okunduğu iftar programında, Kaymakam Eflatun Can Tortop ve köy sakinleri sohbet etti.

Kaymakam Eflatun Can Tortop, "Bu iftar programında sizlerle bir araya gelerek ramazanın bereketini paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayı hiç şüphesiz sahip olduğumuz nimetlerin farkına varıp şükretmek için bulunmaz fırsatların olduğu bir aydır." dedi.

Programa Tortop'un yanı sıra, eşi Reyhan Tortop, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Şükrü Ülgüner, İlçe Özel İdare Müdürü Halil Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur, köy muhtarı Alaatdin Türk ve köy halkı katıldı.