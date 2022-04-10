Sandıklı'dan kısa kısa - Son Dakika

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, ziyaret ettiği Sandıklı'da incelemelerde bulundu.

AK Parti Sandıklı ilçe teşkilatı tarafından Kentpark'ta sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ve partililerin katılımıyla bir toplantı düzenlendi.

İlçe Başkanı Osman Işık, sivil toplum kuruluşlarının ve ilçenin öncelikli konularını Özkaya'ya bildirerek çözüm için gayret ve çaba göstereceklerini belirtti.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya da ekonomik anlamdaki sorun ve sıkıntıları çok iyi bildiklerini belirterek, "Bu sadece bizim ülkemizde olan bir durum değil. Dünya genelinde ekonomi anlamında bir sıkıntı var. Maliyetlerin düşürülmesi için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Bu bir geçiş dönemidir. Sorun ve sıkıntıların bilincindeyiz ve takipçisiyiz. İlçedeki sorunlarında birebir takipçisi olacağız." diye konuştu.

Toplantı sonrası Sandıklı Organize Sanayi Bölgesinde yapılan yatırımları inceleyen Özkaya, yatırımcılar ve işletme sahipleriyle fikir alışverişinde bulundu. ???????

Sandıklı'da şehit yakınları, gaziler ve kolluk kuvvetlerine iftar yemeği verildi

Sandıklı Kaymakamlığı tarafından gaziler aileleri ile ilçede bulunan kolluk kuvvetlerine iftar yemeği verildi.

Kaymakam Eflatun Can Tortop, Yeni Ezgi Düğün Salonundaki programda, "Ülkenin bağımsızlığı, birliği ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerin değerli aileleri, değerli gaziler ve yakınları, ramazan ayında, bu iftar sofrasında, sizlerle beraber olmaktan, sizleri misafir etmekten, büyük bir onur duyuyorum." dedi.

Programa, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Tortop'un eşi Reyhan Tortop, Kaymakam adayı Mustafa Aksoy, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Cumhuriyet Savcısı Salih Varol, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur, İlçe Özel İdare Müdürü Halil Arslan, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi Başkanı İsmail Kumartaşlı ve Sandıklı Temsilcisi Yusuf Akin, kurum amirleri, şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı.