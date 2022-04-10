Sandıklı'dan kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Sandıklı'dan kısa kısa

10.04.2022 14:19
Sandıklı'dan kısa kısa

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, ziyaret ettiği Sandıklı'da incelemelerde bulundu.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, ziyaret ettiği Sandıklı'da incelemelerde bulundu.

AK Parti Sandıklı ilçe teşkilatı tarafından Kentpark'ta sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ve partililerin katılımıyla bir toplantı düzenlendi.

İlçe Başkanı Osman Işık, sivil toplum kuruluşlarının ve ilçenin öncelikli konularını Özkaya'ya bildirerek çözüm için gayret ve çaba göstereceklerini belirtti.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya da ekonomik anlamdaki sorun ve sıkıntıları çok iyi bildiklerini belirterek, "Bu sadece bizim ülkemizde olan bir durum değil. Dünya genelinde ekonomi anlamında bir sıkıntı var. Maliyetlerin düşürülmesi için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Bu bir geçiş dönemidir. Sorun ve sıkıntıların bilincindeyiz ve takipçisiyiz. İlçedeki sorunlarında birebir takipçisi olacağız." diye konuştu.

Toplantı sonrası Sandıklı Organize Sanayi Bölgesinde yapılan yatırımları inceleyen Özkaya, yatırımcılar ve işletme sahipleriyle fikir alışverişinde bulundu. ???????

Sandıklı'da şehit yakınları, gaziler ve kolluk kuvvetlerine iftar yemeği verildi

Sandıklı Kaymakamlığı tarafından gaziler aileleri ile ilçede bulunan kolluk kuvvetlerine iftar yemeği verildi.

Kaymakam Eflatun Can Tortop, Yeni Ezgi Düğün Salonundaki programda, "Ülkenin bağımsızlığı, birliği ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerin değerli aileleri, değerli gaziler ve yakınları, ramazan ayında, bu iftar sofrasında, sizlerle beraber olmaktan, sizleri misafir etmekten, büyük bir onur duyuyorum." dedi.

Programa, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Tortop'un eşi Reyhan Tortop, Kaymakam adayı Mustafa Aksoy, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Cumhuriyet Savcısı Salih Varol, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur, İlçe Özel İdare Müdürü Halil Arslan, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi Başkanı İsmail Kumartaşlı ve Sandıklı Temsilcisi Yusuf Akin, kurum amirleri, şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı.

YORUMLAR
500
İftara davet ettikleri milletvekiline yemek pişirttiler İftara davet ettikleri milletvekiline yemek pişirttiler Ailelere bir destekte Kavakçı'dan geldi Ailelere bir destekte Kavakçı'dan geldi

Milletvekili, Karahisar, AK Parti, Sandıklı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sandıklı'dan kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
13:50 Ukrayna lideri Zelenski, açıkladı: Savaşın başından bu yana 19 bin 300 Rus askeri öldürüldü
13:48 Olay futbolu aştı! Ronaldo hakkında soruşturma başlatıldı
13:24 Bakan Nebati hayat pahalılığı hakkında konuştu: Biz de bu ülkede yaşıyoruz, aynı pazarda ve sofradayız
12:51 Kuzenlerin "Müzik çalar" kavgası kanlı bitti!
12:50 Bartu Küçükçağlayan, Hasan Can Kaya ile anısını paylaştı! "Karıma bebiş dedi"
12:48 Takipçileri sordu, Gülben Ergen cevapladı! İşte "Eşcinsel misin?" sorusunun cevabı
12:24 İftar sofrasında öğrencilere söyledi! İşte Erdoğan'ın en sevdiği yemek
12:21 Rusya-Ukrayna savaşı gıda emtia fiyatlarını etkiledi! Et fiyatları son 32 yılın en yüksek seviyesinde
11:56 Aslı Bekiroğlu sevgili kriterlerini sıraladı: Tipten yana derdim yok
11:07 Takipçilerinin gözünden kaçmadı! Şeyma Subaşı büyük aşkından kalan son izi de sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 14:27:26. #1.13#
SON DAKİKA: Sandıklı'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement