Sandıklı'dan kısa kısa - Son Dakika
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Sandıklı'dan kısa kısa

20.04.2022 16:36
Sandıklı'dan kısa kısa

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alptuğ Ayhan'ı ziyaret etti.

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alptuğ Ayhan'ı ziyaret etti.

İlçe ve köylerde her türlü güvenlik önlemlerinin alındığını vurgulayan Kaymakam Tortop, "Vatandaşların huzur içerisinde bir hayat sürdürmeleri için güvenlik güçleri tarafından tüm tedbirler alınıyor. İlçe merkezi ve köylerde asayiş ve denetimler de güvenlik güçleri tarafından titizlikle yürütülüyor." dedi.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, çiçek serasını ziyaret etti

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Sandıklı Jeotermal Isıtma Termal Turizm Seracılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (SANJET) tarafından işletilen çiçek serasını ziyaret ederek, çiçek üretimi ile ilgili çalışanlardan bilgi aldı.

Serada üretilen petunya, kadife, horoz ibiği, begonya, gazanya, karanfil gibi çiçekler ve domates, biber ve patlıcanın fidelerini hakkında bilgi alan Çöl, peyzaj çalışmalarında kullanılacak ürünleri de inceledi.

Çöl, ziyareti kapsamında asırlık tohumlardan buğday, çavdar, fiğ, yulaf, arpa, mercimek, çörekotu, burçak, susam, bulgur, nohut gibi ürünlerin çoğaltılması çalışması hakkında bilgiler aldı.

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Eflatun Can Tortop, Jandarma, Hisarcık, Sandıklı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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