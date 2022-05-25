Sandıklı'dan kısa kısa - Son Dakika
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Sandıklı'dan kısa kısa

25.05.2022 16:07
Sandıklı'dan kısa kısa

Sandıklı'da Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi tarafından kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Sandıklı'da Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi tarafından kitap okuma etkinliği düzenlendi.

İlçe Halk Kütüphanesi'ndeki etkinlikte, öğrencilere görme engellilerin gündelik hayatlarında kullandıkları konuşan saat, telefon ile beyaz baston, sarı kılavuz yollar gibi yardımcı araçlar ve Braille alfabesiyle yazma aracı olan tablet tanıtıldı.

Kütüphanede bulunan "Renklerin Kara Kitabı" isimli Braille alfabesiyle basılan kitabın okunup incelendi.

Dernek Başkanı Hakan Erdoğan, programda yaptığı konuşmada, "Burada bulunmaktan, çocuklarla birlikte etkinlik yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Keşke tüm okullarda ve kültürel tesislerde de benzer etkinlikler yapabilsek. Davet gelmesi halinde seve seve toplantılara katılırız." dedi.

Etkinliğe, İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Fatma Burcu Erdoğdu, kütüphane personeli ve çocuklar katıldı.

Sandıklı'da çocuk ve ergenlerde bilişim teknolojileri eğitimi

Sandıklı'da çocuk ve ergenin psikososyal gelişim dönemlerinde bilişim teknolojilerinin etkisi konulu bilgilendirme eğitimi verildi.

İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, kurum personelleri Uzm. Dr. Ali Gümüş ile Uzm. Dr. Safiye Taştan tarafından kentteki okullar, kurum ve kuruluşlar, esnaf ve muhtarlara eğitimlerin verildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gümüş'ün "Bilişim teknolojilerinden bilgi sağlama, dijital okuryazarlık, tasarım üretme, kod yazma, yabancı dil öğrenme gibi amacına uygun faaliyetler çocuk ve gençlerin becerilerinin gelişmesi yönünde yararlı olacaktır. Sanal ortamın gerçek ortamla aynı kuralların geçerli olduğunu hatırlatarak, çocuklarımıza güvenli sosyal medya kullanımını öğretmeliyiz." dediği ifade edildi.

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Kaynak: AA

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