Sandıklı'dan kısa kısa - Son Dakika
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Sandıklı'dan kısa kısa

06.06.2022 16:48
Sandıklı'dan kısa kısa

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Yeni Sanayi Sitesinde asfalt beton çalışmalarını inceledi.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Yeni Sanayi Sitesinde asfalt beton çalışmalarını inceledi.

Bütün sanayi sitesinin yollarının beton asfaltla buluştuğunu belirten Çöl, esnafa verdikleri sözleri tuttuklarını belirtti.

Yeni Sanayi Sitesinde bütün altyapı çalışmalarını bitirdiklerini kaydeden Çöl, "Bunun içerisinde soğuk su hattının yenilenmesi, elektrik hatlarının yer atına alınması, SANJET hatlarının döşenmesi, yağmur suyu hattının yapılmasından sonra beton asfalt projesinin artık sonlarına geldik. Bizlere desteklerini esirgemeyen esnaf kardeşlere teşekkür ediyorum." dedi.

Bölgenin en modern hayvan pazarı Sandıklı'ya kuruluyor

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Kurban Bayramına az bir zaman kala vatandaşların ve kurbanlık satışı yapan esnafın daha modern şartlarda alışveriş yapmaları için Yeni Hayvan Pazarının taşıma işlemlerini başlatıldığını bildirdi.

Yeni Hal Müdürlüğünün yan tarafında yapımına başlanan Yeni Hayvan Pazarı, yaklaşık olarak 22 bin metrekarelik alana sahip olacağını ifade eden Çöl, büyükbaş ve küçükbaş olarak kapalı alanında bin 750 hayvanın barınabileceği kapalı alanda, idari birimler lokal, çay ocağı, mescit, tuvaletler ve 140 araçlık hususi otoparkın da bulunacağını söyledi.???????

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Kaynak: AA

Mustafa Çöl, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sandıklı'dan kısa kısa - Son Dakika

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