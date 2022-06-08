Sandıklı'dan kısa kısa

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kurulan simülasyon aracında öğrencilere emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

Yunus Emre Anadolu Lisesi bahçesine simülasyon araç ile öğrencilere emniyet kemeri kullanmamanın önemi ve aşırı hızın yol açacağı sonuçlar anlatıldı.

Araca binen öğrenciler aşırı hızın yol açacağı sonuçları, emniyet kemeri kullanımının önemini yakından gördü.

SANDOS'dan duyarlı davranış

Sandıklı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (SANDOS) Akdağ'a yürüyüş düzenleyerek çevrede bulunan çöpleri temizledi.

Akdağ Karanlık Dere, Fındıklı ve Avcı mevkisi arasında yaklaşık 15 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştiren kulüp üyeleri patika ve orman içerisinde bulunan atık malzemeleri çöp poşetlerine toplayarak alanı temizlemeye çalıştı.

Grup lideri Asım Yıldız, vatandaşların doğayı buldukları gibi bırakması gerektiğini vurgulayarak, "Doğa güzelliklerini gelecek nesillere aktarabilmek adına doğayı temiz bırakmaya özen gösterelim. Maalesef bizler doğaya, yaban hayatına, yabani hayvanlara, onların bize gösterdiği kadar saygı göstermiyoruz." dedi.

Protolok üyeleri ve öğrenciler fidan dikti

Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında protokol üyeleri öğrencilerle fidan dikti.

Kaymakam Eflatun Can Tortop eşi Reyhan Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve daire amirleri Mustafa Kemal Ortaokulunda öğrencilerle çam fidanı dikti.

Sandıklı'da trafik denetimi yapıldı

Sandıklı ilçesinde polis ekipleri, alkollü araç kullanılmasının önlenmesine yönelik denetim gerçekleştirdi.

İstasyon Caddesi'ndeki denetimlerde, 80 sürücüye alkol testi ile araçların evrak kontrolleri yapıldı. Ekipler, denetimlerde alkollü araç kullandıkları tespit edilen ve eksik evrakı bulunan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Spor Kompleksine eski Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in adı verilecek

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün teklifi ve Belediye Meclisinin oy birliği ile aldığı karar doğrultusunda, Zafer Mahallesi'nde yapımı devam eden Spor Salonuna "Vali Gökmen Çiçek Spor Kompleksi" adının verilmesi kararlaştırıldı.

???????Yaklaşık 8 bin metre karelik bir alanı kapsayan spor salonu, aynı anda bin kişinin spor yapmasına imkan verecek.