Sandıklı'dan kısa kısa - Son Dakika
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Sandıklı'dan kısa kısa

09.06.2022 14:58
Sandıklı'dan kısa kısa

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt ile Türk Telekom Fen Lisesinde düzenlenen deneme sınavlarına giren öğrencileri ziyaret etti.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt ile Türk Telekom Fen Lisesinde düzenlenen deneme sınavlarına giren öğrencileri ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt, ziyarette, eğitim camiasından gelen Belediye Başkanı Mustafa Çöl ile ilçeye daha iyi hizmetler yapmak için çalıştıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Mustafa Çöl de "İnşallah bu hazırlık ve denemeler ilerleyen zamanlarda gireceğiniz gerçek sınavlarda sizlere yol göstererek hedeflediğiniz ve istediğiniz bölümleri kazanmanızı sağlayarak başarı çıtamızı yükselteceksiniz." dedi.

Sandıklı'da öğrenciler tarihi camileri ziyaret etti

Aktürkler İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri rehber emekli öğretmen yerel araştırmacı yazar Hüseyin Hüsrevoğlu eşliğinde tarihi Ulu Cami, Çavuş Çeşme Camisi ve Yeşildirek Camisini ziyaret etti.

Hüsrevoğlu, görevli eğiticilere ve öğrencilere "Belgelerle Sandıklı Ulu Cami" kitabını hediye etti.

Ulu Cami İmam Hatip görevlisi Halil İbrahim Akşahan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öğrenciler daha sonra tarihi Çavuş Çeşme Camisini ve Yeşildirek Camisini ziyaret etti.

Kaymakam Eflatun Can Tortop'dan köy ziyaretleri

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, ilçeye bağlı köylerde ziyaretlerine devam ediyor.

Ziyaret kapsamında Çukurca köyünü ziyaret eden Tortop, köy muhtarı ve vatandaşlarla bir araya gelerek yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Yapılan çalışmaları yerinde incelemenin önemli olduğunu belirten Tortop, köyde yaşayan çocuklara kitap hediye ederek tatilde bol bol kitap okumalarını istedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sandıklı'dan kısa kısa - Son Dakika

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