Sandıklı'da "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Turnuvası" düzenlendi.
Sandıklı Kaymakamlığı ile Belediye Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen turnuva, ilçe stadyumunda başladı.
Grup müsabakalarının ardından turnuva, 14 Temmuz'daki final maçıyla sona erecek.
Sandıklı'da bisiklet yolu çalışmaları sürüyor
Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, kentte yapımı süren bisiklet yolu çalışmalarını inceledi.
Yetkililerden bilgi alan Çöl, ilçedeki bisiklet yolunun 2 bin 300 metre olacağını ifade etti.
Son Dakika › Güncel › Sandıklı'dan kısa kısa - Son Dakika