Sandıklı'dan kısa kısa - Son Dakika
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Sandıklı'dan kısa kısa

07.07.2022 16:31
Sandıklı'dan kısa kısa

Sandıklı'da doktorlar, meslektaşları Ekrem Karakaya'nın Konya Şehir Hastanesi'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesini kınadı.

Sandıklı'da doktorlar, meslektaşları Ekrem Karakaya'nın Konya Şehir Hastanesi'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesini kınadı.

Hastane bahçesinde sağlık çalışanları adına konuşan Bekir Kağnıcı, Konya Şehir Hastanesi'nde doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesini ve sağlık çalışanlarına yapılan şiddeti kınadıklarını belirtti.

Sandıklı'da trafik denetimi

Sandıklı'da Kurban Bayramı öncesi trafik denetimi gerçekleştirildi.

İlçedeki Ziraat Odası Başkanlığı ile Bölge Trafik Amirliği iş birliğiyle Afyonkarahisar- Antalya kara yolundaki traktörler denetlendi.

Ekipler, durdurulan traktörlerin evraklarını kontrol etti, Kurban Bayramı nedeniyle kara yolunda oluşabilecek yoğunluk nedeniyle sürücülerin dikkatli olması istendi.

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Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Ekrem Karakaya, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sandıklı'dan kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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