Sandıklı'dan kısa kısa - Son Dakika
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Sandıklı'dan kısa kısa

15.07.2022 13:02
Sandıklı'dan kısa kısa

Sandıklı'da "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Futbol Turnuvası" yapıldı.

Sandıklı'da "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Futbol Turnuvası" yapıldı.

İlçede kaymakamlık ve belediye başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen turnuvaya, 15 futbol takımı katıldı.

Süper Lig hakemi Ümit Öztürk'ün yönettiği karşılaşmaya, sporseverler ilgi gösterdi.

Turnuva, dereceye giren takımlara ödüllerin verilmesiyle sona erdi.

Sandıklı'da tonajlı traktörlere ceza kesildi???????

Sandıklı'da jandarma ekipleri, tonajlı ve reflektör takmayan traktör sürücülerine cezai işlem uyguladı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sandıklı- Hocalar kara yolunda traktör sürücülerini denetledi.

Trafik ekipleri, durdurduğu traktörlerin tonaj ve reflektörlerini kontrol etti.

Denetimlerde bazı traktör sürücülerine cezai işlem uygulandı.???????

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Son dakika haberi | 15 Temmuz şehitleri Menemen'de dualarla anıldı Son dakika haberi | 15 Temmuz şehitleri Menemen'de dualarla anıldı
Kaynak: AA

Demokrasi, Sandıklı, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sandıklı'dan kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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