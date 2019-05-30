Son Dakika Haberleri: Sandıklı'dan milli maça marşlı destek
Son Dakika Spor Haber

Sandıklı'dan milli maça marşlı destek

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinden 200 öğrenci, bu akşam Türkiye ile Yunanistan milli futbol takımları arasındaki oynanacak hazırlık maçını izlemek için besteledikleri maçı seslendirip Antalya'ya gittiler.

Sandıklı'dan milli maça marşlı destek, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinden 200 öğrenci, bu akşam Türkiye ile Yunanistan milli futbol takımları arasındaki oynanacak hazırlık maçını izlemek için besteledikleri maçı seslendirip Antalya'ya gittiler.

Sandıklı Kaymakamlığı ile Sandıklı Belediyesinin organizasyonu ile ilçedeki okullardan 200 öğrenciye Futbol Federasyonundan temin edilen biletlerle maçı izlemek imkanı sağlandı. Antalya'ya hareket etmeden önce Sandıklı 15 Temmuz meydanında toplanan öğrencilere hitap eden Kaymakam Eflatun Can Tortop "Sizlerin milli maça gideceğinizi düşününce kendi gençliğim aklıma geldi. Ben de ilk milli maçı Ankara'da Türkiye Galler maçını izlemiştin daha sonra Milli takımımızı İngiltere de de izledim. Bu organizasyonda bizlere destek veren Sandıklı Belediye Başkanımız Mustafa Çöl'e, Adalya tesisleri sahibi Barış Şeker beye teşekkür ederim. Kazasız belasız sağlıcakla gidin gelin" dedi.

Öğrencilerden Ömer Akgül ile Yılmaz Şeker de, Sandıklı spor U 16 takımında oynadıklarını ilk defa bir milli maç seyredecek olmaktan heyecanlı olduklarını ve amaçlarının ilerde abileri gibi milli takıma yükselmek olduğunu söylediler.

Milli takıma başarılı dileyen pankartı açan ve besteledikleri marşı söyleyen öğrenciler otobüslere binip Antalya'ya hareket ettiler. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:07 Kaynak: İHA
Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Meyve bıçağını sevgilisinin kalbine saplayan kadın: Ölmemek için yaptım 11 gündür kayıp olan oğlunun kıyafetlerini giyip sokak sokak onu arıyor Miras cinayetinde, ağabeyin kardeşini kurşuna dizdiği anlar kamerada! Görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Sıcaktan asfalt eridi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 18:55:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sandıklı'dan milli maça marşlı destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]