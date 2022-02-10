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Sandıklı Devlet Hastanesi'nde guatr ameliyatı yapılmaya başlandı - Son Dakika

Sandıklı Devlet Hastanesi'nde guatr ameliyatı yapılmaya başlandı

10.02.2022 15:12
Sandıklı Devlet Hastanesi'nde guatr ameliyatı yapılmaya başlandı

Sandıklı Devlet Hastanesi'nde guatr ameliyatları yeniden yapılmaya başlandı.

Sandıklı Devlet Hastanesi'nde guatr ameliyatları yeniden yapılmaya başlandı.

Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Dr. Rıdvan Barkın Kabalar, ilçede uzun yıllardır yapılmayan guatr ameliyatlarının tekrar yapılmaya başlandığını söyledi.

Tiroid bezinde büyüme ve nodüllerin olması (guatr hastalığı) günümüzde çok sık olan bir sağlık problemi olduğunu belirten Kabalar, guatrın büyüklüğü, tiroid hormon düzeyleri ve nodüllerin sayısına göre hastalarda çarpıntı, terleme, nefes darlığı gibi şikayetler olabildiğini kaydetti.

Guatr hastalığı tanısı, hastaların şikayetleri değerlendirildikten sonra kan hormon düzeyleri ve ultrason ile konulabildiğini kaydeden Kabalar, şöyle devam etti:

"Halk arasında bilinen tabirle zehirli guatr olarak adlandırılan toksit guatrın veya birden çok nodülü olan hastaların tedavisi ameliyatla mümkün olabilmekte. Nodüllerin sayısı, boyutları ve şekillerine göre ilerleyen yıllarda kansere dönüşme ihtimali olduğundan bu ameliyatın geciktirilmeden yapılması gerekmektedir. Guatr haricinde laparoskopik (kapalı) safra kesesi, fıtık, apandisit, meme, kıl dönmesi, hemoroid ameliyatlarını da hastanemizde başarılı bir şekilde gerçekleştiriyoruz."

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Sandıklı Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi, Tiroid, Guatr, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sandıklı Devlet Hastanesi'nde guatr ameliyatı yapılmaya başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sandıklı Devlet Hastanesi'nde guatr ameliyatı yapılmaya başlandı - Son Dakika
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