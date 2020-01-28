Sandıklı Devlet Hastanesi'nde katarakt ameliyatlarına başlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sandıklı Devlet Hastanesi'nde katarakt ameliyatlarına başlandı - Son Dakika

Sandıklı Devlet Hastanesi'nde katarakt ameliyatlarına başlandı

6 saat önce

Sandıklı Devlet Hastanesi'nde katarakt ameliyatlarına başlandı.

Sandıklı Devlet Hastanesi'nde katarakt ameliyatlarına başlandı, System.String[]

Sandıklı Devlet Hastanesi'nde katarakt ameliyatlarına başlandı.

Göz Hastalıkları Uzmanı İbrahim Ethem Ay, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanelerine yeni modern cihazların kazandırıldığını ve dikişsiz katarakt ameliyatlarına başladıklarını söyledi.

Hastanede 7 hastanın ameliyatlarının başarılı bir şekilde yapıldığını aktaran Ay, "Haftada 8-10 kişiye katarakt ameliyatı yapmayı planlıyoruz. Duruma göre ve hastaların talebine göre bu sayı artabilir veya azalabilir. Bunun yanında gözyaşı kanalı ameliyatları da yapıyoruz." dedi.

Ay, hastaneye kazandırılan yeni modern cihazlar için Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü'ne ayrıca teşekkür etti.

Sandıklı Devlet Hastanesi, İbrahim Ethem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:46 Kaynak: AA
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