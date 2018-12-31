Sandıklı Doğa Sporları Grubu Yılın Son Yürüyüşünü Yaptı

Afyonkarahisar
'ın Sandıklı
ilçesindeki Doğa Sporları Grubu, Göksu
Mevkiinde yılın son yürüyüşünü kar üzerinde yaptı.
Sandıklı ilçesinde faaliyet gösteren 10 kişilik Doğa Sporları Grubu, ilçe kırsalında ve bağlı köylerinde doğa yürüyüşü düzenliyor.
Her hafta erken saatlerde yaklaşık 15 kilometre yürüyüş yapan grup üyeleri, doğada kahvaltı ve piknik yaparak zaman geçiriyor. Göksu Mevkiine yürüyüş düzenleyen grup, 15 ila 30 santimetre arasında değişen kar üzerinde yaklaşık 5 saat boyunca yol yürüdü.
Grubun lideri Asım Yıldız, yılın son yürüyüşünü yaptıklarını belirtti.
Yıldız, "Her hafta pazar günleri ilçemiz kırsalı ve köylerimizde arazilerde yürüyüş yaparak hem spor yapmış oluyor hem de doğayı tanımış oluyoruz. Bu hafta ki yürüyüşümüzü kar üzerinde gerçekleştirdik. Hem kar manzarasında hatıra fotoğrafı çektik hem de eşsiz kar manzarasının keyfini çıkardık." dedi.